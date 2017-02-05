الأحد 5 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * قوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء مرحلة جديدة من هجوم الرقة * طائرات أردنية تقصف أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب سوريا * خفر السواحل يعترض 1131 مهاجرا قبالة ساحل غرب ليبيا خلال أسبوع * زعيم القاعدة في اليمن يصف غارة أمريكية على اليمن بأنها صفعة لترامب * متمردو جنوب السودان يتهمون مصر بقصف مواقعهم والقاهرة تنفي * إيران تتعهد بإطلاق صواريخها في وجه أي تهديد وتتحدى العقوبات أهم الأنباء العالمية * أمريكا تتحرك لاستئناف قبول لاجئين بما في ذلك السوريين * ترامب يستشيط غضبا ويتعهد بالرد بعد أن أوقف قاض حظرا فرضه على مسافرين * الآلاف يحتجون في لندن على قرار ترامب حظر دخول اللاجئين * أمريكا تتراجع عن محاولة لإعادة فتح سجون تابعة للمخابرات الأمريكية في الخارج * الرئيسان الأوكراني والأمريكي يناقشان تعزيز العلاقات خلال اتصال هاتفي * تصاعد حدة الاشتباكات في شرق أوكرانيا قبل محادثة مقررة مع ترامب * ماكرون يهاجم لوبان في تجمع انتخابي في مدينة ليون الفرنسية * احتجاجات واسعة ترغم حكومة رومانيا على إلغاء مرسوم يعفي من اتهامات بالفساد * بعد إنهاء وقف إطلاق النار الرئيس الفلبيني يعلن وقف المحادثات أيضا * السعودية * مؤشر البورصة ينخفض 0.03% إلى 7098.64 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 1.76% إلى 12806.07 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يهبط 1.77% إلى 4446.21 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينزل 0.82% إلى 3623.75 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة ينزل 0.06% إلى 6843.35 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +186.55 +0.49% 20071.46 نقطة ستاندرد آند بورز +16.57 +0.73% 2297.42 ناسداك +30.569 +0.54% 5666.766 ستوكس 600 +2.12 +0.59% 364.07 نيكي (مستويات الإغلاق السابق) ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ +3.62 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬+0.02% 18918.20 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي +0.29 +0.5% 53.83 دولار/برميل برنت +0.25 +0.44% 56.81 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.0784-1.0790 دولار الدولار/الين 112.70-112.71 ين الاسترليني/الدولار 1.2479-1.2485 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1219.8-1219.96 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)