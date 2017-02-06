الاثنين 6 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * التحالف بقيادة أمريكا يقصف الدولة الإسلامية قرب سد الفرات في سوريا * طائرات أردنية تقصف أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب سوريا. * لافروف يدعم جولة جديدة من محادثات سوريا بإشراف الأمم المتحدة. * تركيا تعتقل نحو 400 شخص يشتبه في انتمائهم للدولة الإسلامية * العراق: الحكم ضد قرار ترامب بحظر السفر "خطوة في الاتجاه الصحيح". * الكويت تنفي فرض حظر على السفر أشاد به ترامب. * وزارة الداخلية: انفجار بالمنامة ولا إصابات.أهم الأنباء العالمية * مقتل مالا يقل عن 16 وإصابة 34 في تصادم بين حافلة وشاحنة في هندوراس * استراليا تضبط كمية قياسية من الكوكايين تبلغ 1.4 طن على ظهر يخت * رومانيا تلغي مرسوما يعفي من اتهامات بالفساد والمظاهرات تستمر * الرئيس النيجيري يطلب من البرلمان تمديد إجازته المرضية * مصادر:شركات تكنولوجيا ستحث ترامب على تغيير حظر السفر * مصدر: منفذ هجوم اللوفر يرفض التحدث للمحققين * والد مهاجم متحف اللوفر يقول إن ابنه ليس إرهابيا * مقتل عشرات بعد أن غطت الثلوج أجزاء من أفغانستان وباكستان * شركتان صينيتان على قوائم العقوبات الأمريكية: صدرنا لإيران سلعا "عادية" فقط * محكمة استئناف أمريكية ترفض طلب إعادة العمل بحظر ترامب على المهاجرين * ترامب يقول إن أمريكا ستعمل على إعادة السلام في أوكرانيا السعودية * القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يسجل في يناير أسرع وتيرة نمو في 17 شهرا. * مؤشر البورصة يتراجع 0.74 % إلى 7046.38 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مصادر: مساعد وزير المالية المصري ينضم لصندوق النقد كخبير استشاري. * مؤشر البورصة يرتفع 0.6% إلى 12883.43 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * نمو القطاع غير النفطي بالإمارات يسجل في يناير أعلى مستوى في ستة أشهر. * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.99% إلى 4490.01 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يصعد 0.67% إلى 3647.91 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * أسمنت الكويت تبيع حصة في أمريكانا وتحقق 1.4 مليون دينار ربحا. * مؤشر البورصة يهبط 2.3% إلى 6686.92 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +186.55 +0.49% 20071.46 نقطة ستاندرد آند بورز +16.57 +0.73% 2297.42 ناسداك +30.569 +0.54% 5666.766 ستوكس 600 +2.12 +0.59% 364.07 نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الاثنين) ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ +15.03 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬+0.08% 18933.23 النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي +0.18 +0.33% 54.01 دولار/برميل برنت +0.19 +0.33% 57.00 العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0777-1.0780 دولار الدولار/الين 112.45-112.46 ين الاسترليني/الدولار 1.2483-1.2484 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1223.20-1223.47 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)