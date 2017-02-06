Wed 8 Feb 2017 | 7:01 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

البنك المركزي: نمو تحويلات المصريين في الخارج 15.4% في ديسمبر

Mon Feb 6, 2017 3:10pm GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 6 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 15.4 بالمئة إلى 1.6 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول 2016 من 1.4 مليار في ديسمبر كانون الأول 2015.

وبهذا يصل إجمالي تحويلات الربع الأخير من 2016 إلى 4.6 مليار دولار بزيادة 11.8 بالمئة من 4.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2015 حسبما ذكر البنك المركزي في بيان.

كان البنك المركزي حرر سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني. وقال البنك إن حوالي 72 بالمئة من تحويلات الربع الأخير أي نحو 3.3 مليار دولار جاء بعد قرار التعويم. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 
 