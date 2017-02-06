مقدمة 1-نمو تحويلات المصريين في الخارج بعد تعويم الجنيه

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القاهرة 6 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 15.4 بالمئة إلى 1.6 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول 2016 من 1.4 مليار في ديسمبر كانون الأول 2015.

وبهذا يصل إجمالي تحويلات الربع الأخير من 2016 إلى 4.6 مليار دولار بزيادة 11.8 بالمئة من 4.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2015 حسبما ذكر البنك المركزي في بيان.

كان البنك المركزي حرر سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني. وقال البنك إن حوالي 72 بالمئة من تحويلات الربع الأخير أي نحو 3.3 مليار دولار جاء بعد قرار التعويم.

يحول المصريون العاملون في الخارج مليارات الدولارات سنويا وهذا مصدر مهم للعملة الصعبة في البلد الذي يعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات في ظل القلاقل السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011.

كان قرار تعويم الجنيه يهدف إلى جذب التدفقات الأجنبية وتضييق الخناق على السوق السوداء للدولار التي أثنت الناس عن ضخ العملة الصعبة عبر النظام المصرفي.

ولجأ العاملون في الخارج إلى السوق السوداء في ظل اتساع الفرق بين سعر الصرف الرسمي للدولار والسعر الموازي.