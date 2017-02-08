الأربعاء 8 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * العفو الدولية: سوريا أعدمت وعذَبت الآلاف في سجن عسكري * وام: قوات يمنية مدعومة خليجيا تسيطر على مدينة على البحر الأحمر * المرصد: الحكومة السورية والمعارضة تتبادلان 112 سجينة بمحافظة حماة * إيران وعمان تتفقان على تغيير مسار خط أنابيب لتفادي الإمارات * الاتحاد الأوروبي يتمسك باتفاق الزراعة مع المغرب رغم قرار محكمة * مصادر: تراجع صادرات نفط جنوب العراق في يناير بعد اتفاق أوبك أهم الأنباء العالمية * نشر قوات لحلف شمال الأطلسي في ليتوانيا يبرز الالتزام الدفاعي * إشعال النار في سيارات مع تصاعد التوتر بإحدى ضواحي باريس * وكالة: وزير النفط الإيراني يقول ينبغي تمديد خفض إنتاج أوبك * الحكومة الأمريكية تخفض توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط السعودية * مصادر: أرامكو تسعى لجمع ما يصل إلى 6 مليارات ريال من إصدار صكوك * مؤشر البورصة يهبط 0.34% إلى 7038.62 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مسؤول: تضاعف استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية في يناير * وكالة: البنك المركزي يسدد 630 مليون دولار لإيني الإيطالية في يناير * مؤشر البورصة يرتفع 2.18% إلى 13129.27 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * موانئ دبي تتوقع قيادة أوروبا والهند وتركيا للنمو في 2017 * مصدر: عرض إماراتي لشراء شركة تعدين متعثرة في بوتسوانا * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.52% إلى 4545.11 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.74% إلى 3718.51 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يهبط 1.77% إلى 6583.05 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +37.87 +0.19% 20090.29 نقطة ستاندرد آند بورز +0.52 +0.02% 2293.08 ناسداك +10.665 +0.19% 5674.217 ستوكس 600 +1.14 +0.32% 362.74 نيكي (الساعة 0611 جمت اليوم الأربعاء) +21.98‭‭‭‭ ‬‬‬‬+0.12% 18932.76 النفط (الساعة 0611 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي -0.63 -1.21% 51.54 دولار/برميل برنت -0.48 -0.87% 54.57 العملات والذهب (الساعة 0611 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.0684-1.0689 دولار الدولار/الين 112.13-112.18 ين الاسترليني/الدولار 1.2509-1.2510 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1234.24-1234.40 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)