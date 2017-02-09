الخميس 9 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تقول إن القوات الأمريكية نفذت ضربتين جويتين قرب إدلب بسوريا هذا الشهر مما أدى إلى مقتل 11 من أعضاء تنظيم القاعدة. * عباس يقول إنه قد يقطع التعاون الأمني مع إسرائيل بسبب الاستيطان * وكالة: الكويت ترحب باستعداد إيران للحوار مع دول الخليج العربية * متحدث باسم إردوغان: مناقشات حول خطة تركية لطرد الدولة الإسلامية من الرقة * الجيش التركي ومقاتلو معارضة سوريون يضيقون الخناق على الباب السورية * يلدريم: قوات سورية مدعومة من أنقرة تسيطر على الأحياء الخارجية للباب * روسيا تنتهي من تزويد إيران بمنظومة صواريخ إس-300 في 2016 * اليمن يبدي قلقه إزاء غارة أمريكية لكن لا يحظر غارات مستقبلية * الأمم المتحدة تطلب 2.1 مليار دولار لتحاشي مجاعة في اليمن أهم الأنباء العالمية * البيت الأبيض يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية * مسؤولون: مقتل 6 أفغان على يد من يشتبه بأنهم مسلحو الدولة الإسلامية * مسلحون إسلاميون يقتلون أربعة حراس في هجوم على فندق بالصومال * زلزال بقوة 6.3 درجة في بحر العرب قبالة ساحل باكستان * بدء محادثات سلام بين كولومبيا ومتمردين لإنهاء حرب مستمرة منذ 52 عاما السعودية * مصادر: السعودية تزود اثنين من عملائها الآسيويين بكامل الكميات المتعاقد في مارس. * مؤسسة النقد السعودي تلزم شركات التأمين بتوطين بعض الوظائف بحلول يوليو. * الأسمنت السعودية توصي بتوزيع 2.75 ريال للسهم أرباحا عن النصف/2 من 2016. * بنك مويليس يفوز بدور مستشار الطرح الأولي لأرامكو السعودية. * مؤشر البورصة ينخفض 1.01% إلى 6967.40 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * البنك المركزي: مصر ستصدر أذون خزانة بمليار دولار لأجل عام. * بورصة مصر توافق على قيد أسهم بنك القاهرة. * مشروع العاصمة الإدارية بمصر يواجه عقبة جديدة بعد استبعاد شركة صينية. * بنك مويليس يفوز بدور مستشار الطرح الأولي لأرامكو السعودية. * مؤشر البورصة يرتفع 0.75% إلى 13228.33 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * الاتحاد للطيران تتوقع عاما صعبا مع تباطؤ النمو في عدد المسافرين. * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.64% إلى 4574.20 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.2% إلى 3725.93 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * نمو الإيرادات يرفع أرباح البنك الأهلي الكويتي 7% في 2016. * أجيليتي الكويتية تستثمر 31 مليون دينار في الوطنية العقارية. * كيبكو الكويتية تستعد لإصدار سندات جديدة تصل إلى 500 مليون دولار وتجدد سندات قائمة. * البنك التجاري الكويتي يواجه محاولة اختراق لعدد محدود من الحسابات. * مؤشر البورصة يصعد 1.1% إلى 6655.53 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -35.95 -0.18% 20054.34 نقطة ستاندرد آند بورز +1.59 +0.07% 2294.67 ناسداك +8.237 +0.15% 5682.45 ستوكس 600 +1.20 +0.33% 363.94 نيكي (الساعة 4.15 جمت اليوم الخميس) -74.40‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬-0.39% 18934.20 النفط (الساعة 4.15 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي +0.25 +0.48% 52.59 دولار/برميل برنت +0.31 +0.56% 55.43 العملات والذهب (الساعة 4.15 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0686-1.0687 دولار الدولار/الين 111.15-112.16 ين الاسترليني/الدولار 1.2513-1.2514 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1240.95-1241.76 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)