مسؤول: البنك الأهلي المصري وفر 5 مليارات دولار لعمليات استيراد منذ تحرير سعر الصرف

القاهرة 9 فبراير شباط (رويترز) - قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد اليوم الخميس إن مصرفه مول عمليات استيراد بنحو 5 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن.

وأضاف أبو الفتوح في اتصال مع رويترز "لا يوجد أي عمليات استيراد معلقة لدينا. تم إجراء عمليات استيراد بنحو 5 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن.

"البنك جمع ما يصل إلى 2.8 مليار دولار من تنازلات الأفراد من العملة منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن."

وقامت مصر بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية وسد النقص في العملة الصعبة الناجم عن اضطرابات سياسية واقتصادية أعقبت انتفاضة 2011 وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.