الاثنين 27 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * المرصد: الجيش السوري يتقدم على حساب الدولة الإسلامية قرب حلب * نشطاء سوريون يطالبون بمحادثات عن الانتقال السياسي ومراقبة الهدنة * وسائل إعلام رسمية: انتحاري يستهدف مركزا للشرطة بشرق الجزائر * وزارة:إصابة أربعة من الشرطة البحرينية في هجوم على حافلة * استقبال حافل في ماليزيا للعاهل السعودي في بداية جولة آسيوية * نائب مصري يسعى لتعديل دستوري يرفع القيد على فترات الرئاسة * أعضاء في فتح: الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعتقل عددا من أبناء الحركة * وزارة: إيطاليا تطرد تونسيين أحدهما اتصل بمنفذ هجوم برلين * المغرب يعلن سحب قواته من منطقة الكركرات بالصحراء الغربية * إيران تجري مناورات بحرية وسط تصاعد التوترات مع أمريكا * البيت الأبيض: ترامب قد يؤيد التحقيق في هجوم أمريكي باليمن * وزيرة المالية: تونس تدرس بيع حصص في 3 بنوك عامة هذا العام * إيران تنوي إصدار سندات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات طاقة * أهم الأنباء العالمية * مسؤول بريطاني: الدولة الإسلامية تخطط لهجمات في بريطانيا * احتشاد آلاف في مسيرة مناهضة للحكومة في رومانيا * عملية جوية للأمم المتحدة تفرق ميليشيا مسلحة في أفريقيا الوسطى * المرشح الرئاسي الفرنسي فيون ينتقد الحكومة بشأن أعمال عنف * بيرني ساندرز سيدعو لإصلاح شامل للحزب الديمقراطي الأمريكي * شرطة ألمانيا تقول الرجل المحتجز في حادث دهس لا صلة له بالإرهاب * البابا فرنسيس يقول إنه يرغب في زيارة جنوب السودان * احتجاز زعيم المعارضة في قرغيزستان قبل حملة انتخابات الرئاسة * استراليا وإندونيسيا تستعيدان العلاقات العسكرية الكاملة * احتجاز زعيم للمعارضة في قرغيزستان قبل حملة انتخابات الرئاسة * توقعات بتعزيز قدرات الصين البحرية وسط مخاوف من سياسات ترامب غير المتوقعة السعودية * مسؤول: أكثر من 100 شركة سعودية أبدت اهتماما بسوق "نمو" * مؤشر البورصة يرتفع 0.05% إلى 7049.54 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر * مساهمو أموك المصرية يقرون تجزئة سهم الشركة إلى 10 أسهم وإصدار شهادات إيداع دولية * أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية تقفز بنحو 62% في 2016 * مؤشر البورصة يصعد 0.24% إلى 12269.88 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مصادر: أبراج استحوذت على جامعة ميدلسكس دبي في نهاية يناير * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.07% إلى 4656.73 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يصعد 0.24% إلى 3647.51 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.25% إلى 6809.78 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +11.44 +0.05% 20821.76 نقطة ستاندرد آند بورز +3.53 +0.15% 2367.34 ناسداك +9.799 +0.17% 5845.306 ستوكس 600 -2.84 -0.76% 370.01 نيكي (الساعة 0415 جمت اليوم الاثنين) -35.‭‭‭‭‭‭‬116‭‬‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬-60.‭‭‭‭‭‭0‬‬‬‬‬‬% 19167.19 النفط (الساعة 0415 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي +0.19 +0.35% 54.18 دولار/برميل برنت +0.25 +0.45% 56.24 العملات والذهب (الساعة 0415 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0564-1.0565 دولار الدولار/الين 112.22-112.25 ين الاسترليني/الدولار 1.2426-1.2427 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1255.75-1256.55 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)