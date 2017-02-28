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صباح الخير من رويترز

Tue Feb 28, 2017 4:07am GMT
 
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الثلاثاء 28 فبراير شباط
    
أهم الأنباء الإقليمية
    
    * المعارضة السورية تطلب توضيحا من روسيا في محادثات جنيف
    * مقاتلون من المعارضة السورية يشتبكون مع قوات الحكومة في
الشمال
    * مصدر: فرقاطة روسية تتجه للبحر المتوسط في مهمة سورية
    * بيان للجيش العراقي: القوات العراقية تسيطر على جسر في أقصى
جنوب الموصل
    * وكالة: الرئيس التركي يزور روسيا يومي 9و10 مارس
    * شاهد من رويترز: إصابة ثلاثة في انفجار سيارة ملغومة في
العاصمة الصومالية

أهم الأنباء العالمية
    * مقتل قائد عسكري كبير من طالبان في ضربة جوية على شمال
أفغانستان
    * أنصار ترامب ينظمون مسيرات ردا على احتجاجات مناهضة له
    * موقع: جماعة أبو سياف الفلبينية تذبح رهينة ألمانيا
    * أذربيجان: مقتل خمسة جنود في اشتباكات مع انفصاليين مدعومين
من أرمينيا
    * تزايد أعمال النهب في جوهانسبرج بعد موجة هجمات مناهضة
للمهاجرين
    * كوريا الجنوبية: وزارتان في كوريا الشمالية دبرتا مقتل كيم
جونج نام
    *  (مونلايت) ينتزع أوسكار أفضل فيلم من بين يدي (لا لا لاند)

السعودية
    * السعودية قد ترفع أسعار البنزين 30% من يوليو
    * صحيفة مال: الحكومة السعودية تعلق إصدار السندات المحلية
للشهر الخامس
    * أرامكو السعودية ستستثمر 7 مليارات دولار في مشروع لبتروناس
    * مؤشر البورصة ينخفض 1.04% إلى 6969.3 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مصلحة الضرائب توصي بفرض 1.75 في الألف على معاملات البورصة
    * جلوبال تليكوم المدرجة في مصر تتحول للربحية في الربع/4
    * مؤشر البورصة ينخفض 2% إلى 12023.9 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * وام: منتجو النفط الخام ملتزمون باتفاق تخفيض الإنتاج
    * مجلس إدارة إعمار مولز بدبي يقترح توزيعات سنوية مماثلة لعام
2015
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.6% إلى 4628.56 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.25% إلى 3633.46 نقطة في الإغلاق السابق

   الكويت
    * المواشي الكويتية تفوز بمناقصة بمبلغ 30.75 مليون دولار
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.42% إلى 6780.84 نقطة في الإغلاق
السابق

   الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +15.68     +0.08%        20837.44 نقطة
ستاندرد آند بورز    +2.39        +0.10%        2369.73
ناسداك            +16.593    +0.28%      5861.899
ستوكس 600        -0.49         -0.13%        369.52
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
            +146.17‭‭‭    ‬+0.76%        19253.64

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي        +0.11        +0.2%        54.16
دولار/برميل
برنت            +0.17        +0.30%        56.10

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار        1.0585-1.0587   دولار
الدولار/الين        112.61-112.66   ين
الاسترليني/الدولار    1.2429-1.2435   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1253.0601-1253.26 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 