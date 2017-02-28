الثلاثاء 28 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * المعارضة السورية تطلب توضيحا من روسيا في محادثات جنيف * مقاتلون من المعارضة السورية يشتبكون مع قوات الحكومة في الشمال * مصدر: فرقاطة روسية تتجه للبحر المتوسط في مهمة سورية * بيان للجيش العراقي: القوات العراقية تسيطر على جسر في أقصى جنوب الموصل * وكالة: الرئيس التركي يزور روسيا يومي 9و10 مارس * شاهد من رويترز: إصابة ثلاثة في انفجار سيارة ملغومة في العاصمة الصومالية أهم الأنباء العالمية * مقتل قائد عسكري كبير من طالبان في ضربة جوية على شمال أفغانستان * أنصار ترامب ينظمون مسيرات ردا على احتجاجات مناهضة له * موقع: جماعة أبو سياف الفلبينية تذبح رهينة ألمانيا * أذربيجان: مقتل خمسة جنود في اشتباكات مع انفصاليين مدعومين من أرمينيا * تزايد أعمال النهب في جوهانسبرج بعد موجة هجمات مناهضة للمهاجرين * كوريا الجنوبية: وزارتان في كوريا الشمالية دبرتا مقتل كيم جونج نام * (مونلايت) ينتزع أوسكار أفضل فيلم من بين يدي (لا لا لاند) السعودية * السعودية قد ترفع أسعار البنزين 30% من يوليو * صحيفة مال: الحكومة السعودية تعلق إصدار السندات المحلية للشهر الخامس * أرامكو السعودية ستستثمر 7 مليارات دولار في مشروع لبتروناس * مؤشر البورصة ينخفض 1.04% إلى 6969.3 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصلحة الضرائب توصي بفرض 1.75 في الألف على معاملات البورصة * جلوبال تليكوم المدرجة في مصر تتحول للربحية في الربع/4 * مؤشر البورصة ينخفض 2% إلى 12023.9 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * وام: منتجو النفط الخام ملتزمون باتفاق تخفيض الإنتاج * مجلس إدارة إعمار مولز بدبي يقترح توزيعات سنوية مماثلة لعام 2015 * مؤشر أبوظبي ينزل 0.6% إلى 4628.56 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.25% إلى 3633.46 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * المواشي الكويتية تفوز بمناقصة بمبلغ 30.75 مليون دولار * مؤشر البورصة ينخفض 0.42% إلى 6780.84 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +15.68 +0.08% 20837.44 نقطة ستاندرد آند بورز +2.39 +0.10% 2369.73 ناسداك +16.593 +0.28% 5861.899 ستوكس 600 -0.49 -0.13% 369.52 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) +146.17‭‭‭ ‬+0.76% 19253.64 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي +0.11 +0.2% 54.16 دولار/برميل برنت +0.17 +0.30% 56.10 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0585-1.0587 دولار الدولار/الين 112.61-112.66 ين الاسترليني/الدولار 1.2429-1.2435 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1253.0601-1253.26 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)