وزير: مصر تخفض سعر الدولار الجمركي إلى 15.75 جنيه من أول مارس

من إيهاب فاروق

القاهرة 28 فبراير شباط (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز اليوم الثلاثاء إن سعر الدولار الجمركي سينخفض إلى 15.75 جنيه بدءا من يوم غد الأربعاء مقارنة مع 16 جنيها حاليا.

وقال الوزير لرويترز في اتصال هاتفي "بدء العمل بالسعر الجديد للدولار الجمركي اعتبارا من غدا الأربعاء أول مارس وحتى 15 مارس تماشيا مع أسعار صرف العملة في البنوك."

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة فى الجمارك.

وكانت مصر خفضت سعر الدولار الجمركي في منتصف الشهر الحالي إلى 16 جنيها من 18.5 جنيه وذلك وسط حالة من الغلاء الفاحش في أسعار السلع والمنتجات أدت إلى ركود في النشاط التجاري.