الأربعاء أول مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * إسرائيل تجلي مستوطنين من منازل أقيمت على أرض فلسطينية خاصة * تزايد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بلبنان وإصابة طفل * محكمة مصرية تبرئ مسؤولا آخر من عهد مبارك في قضية فساد * روسيا: مشروع قرار بمجلس الأمن لمعاقبة سوريا يضر بمحادثات السلام * لوفتهانزا واير فرانس تطالبان بقانون أوروبي قوي ضد ناقلات الخليج أهم الأنباء العالمية * ترامب يفتح الباب أمام إصلاح نظام الهجرة في كلمة أمام الكونجرس * كوريا الجنوبية تقترح تعليق عضوية كوريا الشمالية في الأمم المتحدة * بدء تدريبات عسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية وسط توتر مع بيونجيانج * ماليزيا توجه اتهاما لامرأتين بقتل أخي زعيم كوريا الشمالية * شرطة ألمانيا تفتش مواقع ذات صلة بمسجد زاره مهاجم سوق عيد الميلاد * مسح لرويترز: التزام أوبك بخفض الإنتاج يزيد إلى 94% في فبراير السعودية * أرامكو تشتري حصة بقيمة 7 مليارات دولار في مشروع رابيد من بتروناس * مصادر: السعودية تريد ارتفاع سعر النفط إلى نحو 60 دولارا في 2017 * تباطؤ الإقراض المصرفي لأدني وتيرة في نحو 7 سنوات * مؤشر البورصة يرتفع 0.04% إلى 6972.39 نقطة في الإغلاق السابق مصر * البنوك تتجه لتحويل أرباح الشركات الأجنبية بعد طول توقف * ارتفاع المعروض النقدي المصري 41.51% على أساس سنوي في يناير * مؤشر البورصة ينخفض 0.72% إلى 11937.67 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * نمو أرباح الإمارات العالمية للألمنيوم 10% في 2016. * مرتبون: أوامر الاكتتاب في سندات ماجد الفطيم الإماراتية تتجاوز مليار دولار. * دار جروب تصبح أكبر مساهم في وورلي بارسونز الاسترالية * مؤشر أبوظبي ينزل 1.65% إلى 4552.09 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.09% إلى 3630.34 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * بنك وربة الكويتي يتعاقد مع مستشارين لترتيب اجتماعات لتسويق صكوك خارج الكويت * شركة تابعة لأعيان العقارية الكويتية تبيع عقارات مقابل 7.25 مليون دينار * مؤشر البورصة يرتفع 0.03% إلى 6783.08 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -25.20 -0.12% 20812.24 نقطة ستاندرد آند بورز -6.11 -0.26% 2363.64 ناسداك -36.461 -0.62% 5825.438 ستوكس 600 +0.72 +0.19% 370.24 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) +207.62‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬+1.09% 19326.61 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي +0.10 +0.19% 54.11 دولار/برميل برنت +0.14 +0.25% 56.65 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.0559-1.0560 دولار الدولار/الين 113.37-113.38 ين الاسترليني/الدولار 1.2369-1.2373 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1242.96-1243.73 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)