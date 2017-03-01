مصرفيون: المركزي المصري انتهى من سداد الديون الدولارية على شركات للبنوك

من إيهاب فاروق

القاهرة أول مارس آذار (رويترز) - قال ستة مصرفيين لرويترز اليوم الأربعاء إن البنك المركزي المصري انتهى الليلة الماضية من سداد المديونية الدولارية الناتجة عن فروق العملة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقل مديونيتها للبنوك عن خمسة ملايين دولار وذلك بسعر 15.8841 جنيه للدولار.

وكان طارق عامر محافظ المركزي المصري توصل لاتفاق في فبراير شباط مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين على سداد المديونية الدولارية الناتجة عن فروق العملة لنحو 570 شركة للبنوك على أن تقوم الشركات بالسداد فيما بعد بالجنيه على عامين بفائدة 12 بالمئة.

وأضاف المصرفيون لرويترز أن المركزي انتهى من السداد الليلة الماضية لجميع العملاء الذين وافقوا على المبادرة.

ولم يحدد المصرفيون عدد الشركات التي تمت تسوية مديونيتها للبنوك وإن كان بعضهم قال إن عددها يصل إلى 80 بالمئة من إجمالي الشركات المتعثرة.

وكانت مديونية تبلغ نحو ملياري دولار تمثل "فروق عملة" للبنوك قد تراكمت على عدد من الشركات التي تقوم بالاستيراد بعد قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وأصبحت تلك الشركات مهددة بالتوقف عن العمل جراء تعثرها عن السداد.

وقال أحد المصرفيين لرويترز "المركزي سدد بالفعل الليلة الماضية للبنوك مديونية الشركات التي تقل عن 5 ملايين دولار ووافقت على تسوية المديونية. سداد المستحقات كان في شكل اصدار سندات دولارية للبنوك بفائدة 3.65 بالمئة على عامين."

كان الجنيه قد هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف ليصل إلى نحو 19 جنيها قبل أن يبدأ في أواخر يناير كانون الثاني في استعادة بعض عافيته ليسجل في معاملات اليوم الثلاثاء نحو 15.75 جنيه للدولار في عدد من البنوك.