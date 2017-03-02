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صباح الخير من رويترز

Thu Mar 2, 2017 4:06am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس  2 مارس آذار 
        
    أهم الأنباء الإقليمية
    * دي ميستورا يجتمع مع وفد المعارضة السورية.
    * مصدر: الجيش السوري سيسيطر على تدمر "قريبا جدا".
    * الجيش العراقي يسيطر على طرق الخروج الرئيسية من الموصل.
    * ترامب: غارة اليمن كانت ناجحة وجمعت معلومات حيوية.
    * وكالة: أمر ترامب الجديد بشأن الهجرة سيزيل العراق من قائمة
حظر السفر.أهم الأنباء العالمية
    * المرشح الرئاسي الفرنسي فيون يلغي مؤتمرا انتخابيا ويكتفي
ببيان.
    * أمريكا تسعى لإنهاء "وسواس إسرائيل" لدى مجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة.
    * إصابة 35 على الأقل في انفجار بمركز للشرطة في كابول.
    * ترامب يفتح الباب أمام إصلاح نظام الهجرة في كلمة أمام
الكونجرس.
    * ترامب يجدد تعهداته لحلفاء أمريكا ويطالبهم بدفع "نصيب عادل"
للتكلفة.
    * الكرملين: ننتظر بصبر إجراء سياسيا أمريكيا يتعلق بروسيا
    * شينخوا: 12.4 مليون تجاوزوا خط الفقر في الصين عام 2016.
    * قمة منظمة التعاون الاقتصادي تبدأ أعمالها في إسلام أباد.
    * استراليا تستدعي سفراءها حول العالم لإعادة صياغة سياستها
الخارجية والتجارية.

     السعودية
    * العاهل السعودي يوقع اتفاقيات تعاون في مستهل زيارة
لإندونيسيا.
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.08% إلى 6966.53 نقطة في الإغلاق
السابق.

     مصر
    * مصرفيون: المركزي المصري انتهى من سداد الديون الدولارية على
شركات للبنوك.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.51% إلى 11998.72 نقطة في الإغلاق
السابق.

     الإمارات
    * مطار دبي يستقبل 8 ملايين راكب في يناير مسجلا مستوى قياسيا.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.38% إلى 4569.53 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يتراجع 0.27% إلى 3620.68 نقطة في الإغلاق السابق.

    الكويت
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.64% إلى 6739.73 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +303.31      +1.46%        21115.55 نقطة
ستاندرد آند بورز    +32.32        +1.37%        2395.96
ناسداك            +78.59     +1.35%       5904.03
ستوكس 600        +5.45         +1.47%        375.69
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
            +181.66‭    ‬‬‬‬‬‬‬+0.94%        19575.20

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي        0.12-        -0.22%        53.71
دولار/برميل
برنت            0.05-        -0.09%        56.31

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار        1.0531-1.0532     دولار
الدولار/الين        113.96-113.97     ين
الاسترليني/الدولار    1.2276-1.2280     دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1246.09-1247.59   دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
 