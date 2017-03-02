إعادة-مقدمة 1-ارتفاع احتياطي مصر الأجنبي في فبراير رغم عدم الحصول على شريحة من قرضين دوليين

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من إيهاب فاروق

القاهرة 2 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي اليوم الخميس إن صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير شباط من 26.363 مليار في نهاية يناير كانون الثاني.

وقال مسؤول في البنك المركزي لرويترز إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في فبراير شباط جاء رغم عدم الحصول على الشريحة الثانية من قرضي البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.

وكانت مصر توصلت في ديسمبر كانون الأول 2015 إلى اتفاق مع البنك الدولي لاقتراض ثلاثة مليارات دولار بالإضافة إلى اتفاق مع البنك الإفريقي لاقتراض 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات في أواخر العام ذاته.

أضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن مصر نجحت "في سداد جميع الالتزامات الخارجية في فبراير وتدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المواد البترولية والسلع التموينية."

وتستورد مصر موادا بترولية بنحو مليار دولار شهريا.

وترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي منذ أن توصلت مصر في نوفمبر تشرين الثاني إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات في مسعى لجذب رأس المال الأجنبي مرة أخرى.