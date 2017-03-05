الأحد 5 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * الجيش السوري يستعيد المزيد من القرى من الدولة الإسلامية شمال غرب سوريا * خبير يقول الدولة الإسلامية ألحقت أضرارا جسيمة بأحد أثار تدمر * تركيا: سقوط طائرة حربية يرجح أنها سورية قرب الحدود * الحكومة السورية: الاتفاق على جدول أعمال الجولة القادمة من المحادثات * الجيش الأمريكي: 220 مدنيا قتلوا في ضربات بالعراق وسوريا منذ 2014 * مقتل شخصين في ضربات جديدة بطائرات بدون طيار تستهدف القاعدة باليمن * قوات شرق ليبيا تشن ضربات جوية لاستعادة موانئ نفطية * إعدام 15 متهما في الأردن بينهم 10 مدانين بالإرهاب * البحرين تكشف عن تنظيم متشدد مرتبط بإيران مسؤول عن هجمات على أهداف أمنية * الصومال: وفاة 110 من المجاعة والإسهال خلال 48 ساعة * مستشار النمسا يدعو إلى فرض حظر في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي على الدعاية التركية * أهم الأنباء العالمية * ماليزيا تطرد سفير كوريا الشمالية بعد مقتل كيم جونج نام * القوات الفلبينية تعثر على جثة ألماني ذبحه متشددون الأسبوع الماضي * وزير الخارجية البريطاني سيزور روسيا لمناقشة الخلافات بين البلدين * رئيس وزراء الصين يقول إن بكين ستعارض بشكل حازم استقلال تايوان * الصين ستعزز الدفاعات البحرية والجوية * شرطة المكسيك تنقذ 31 مهاجرا كوبيا في كانكون * مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في انفجار بالمكسيك * متحدث باسم أوباما ينفي إدعاء ترامب بالتنصت عليه * خلافات حول الإصلاحات والانتخابات تقوض فرص ألبانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.72% إلى 7016.66 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مؤشر البورصة يرتفع 2.6% إلى 12310.49 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.59% إلى 4596.39 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي ينخفض 1.02% إلى 3583.66 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.41% إلى 6767.04 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +2.74 +0.01% 21005.71 نقطة ستاندرد آند بورز +1.20 +0.05% 2383.12 ناسداك +9.53 +0.16% 5870.75 ستوكس 600 -0.38 -0.1% 375.23 نيكي (مستويات الإغلاق السابق) -‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬95.63 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬-‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬0.49% 19469.17 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي +0.72 +1.42% 53.33 دولار/برميل برنت +0.82 +1.50% 55.90 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.0612-1.0614 دولار الدولار/الين 113.99-114.01 ين الاسترليني/الدولار 1.2289-1.2292 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1234.52-1234.62 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)