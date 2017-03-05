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صباح الخير من رويترز

Sun Mar 5, 2017 4:04am GMT
 
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الأحد 5 مارس آذار 
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الجيش السوري يستعيد المزيد من القرى من الدولة الإسلامية
شمال غرب سوريا 
    * خبير يقول الدولة الإسلامية ألحقت أضرارا جسيمة بأحد أثار
تدمر 
    * تركيا: سقوط طائرة حربية يرجح أنها سورية قرب الحدود 
    * الحكومة السورية: الاتفاق على جدول أعمال الجولة القادمة من
المحادثات 
    * الجيش الأمريكي: 220 مدنيا قتلوا في ضربات بالعراق وسوريا
منذ 2014 
    * مقتل شخصين في ضربات جديدة بطائرات بدون طيار تستهدف القاعدة
باليمن 
    * قوات شرق ليبيا تشن ضربات جوية لاستعادة موانئ نفطية 
    * إعدام 15 متهما في الأردن بينهم 10 مدانين بالإرهاب
    * البحرين تكشف عن تنظيم متشدد مرتبط بإيران مسؤول عن هجمات
على أهداف أمنية 
    * الصومال: وفاة 110 من المجاعة والإسهال خلال 48 ساعة 
    * مستشار النمسا يدعو إلى فرض حظر في كل أنحاء الاتحاد
الأوروبي على الدعاية التركية 
    * 

     أهم الأنباء العالمية
    * ماليزيا تطرد سفير كوريا الشمالية بعد مقتل كيم جونج نام 
    * القوات الفلبينية تعثر على جثة ألماني ذبحه متشددون الأسبوع
الماضي 
    * وزير الخارجية البريطاني سيزور روسيا لمناقشة الخلافات بين
البلدين 
    * رئيس وزراء الصين يقول إن بكين ستعارض بشكل حازم استقلال
تايوان
    * الصين ستعزز الدفاعات البحرية والجوية  
    * شرطة المكسيك تنقذ 31 مهاجرا كوبيا في كانكون 
    * مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في انفجار بالمكسيك
    * متحدث باسم أوباما ينفي إدعاء ترامب بالتنصت عليه 
    * خلافات حول الإصلاحات والانتخابات تقوض فرص ألبانيا للانضمام
للاتحاد الأوروبي 

    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.72% إلى 7016.66 نقطة في الإغلاق
السابق.

    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.6% إلى 12310.49 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.59% إلى 4596.39 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي ينخفض 1.02% إلى 3583.66 نقطة في الإغلاق السابق.

   الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.41% إلى 6767.04 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +2.74      +0.01%           21005.71 نقطة
ستاندرد آند بورز    +1.20        +0.05%         2383.12
ناسداك            +9.53      +0.16%       5870.75
ستوكس 600        -0.38         -0.1%            375.23
نيكي  (مستويات الإغلاق السابق)
            -‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬95.63 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭   
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬-‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬0.49%        19469.17

النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        +0.72          +1.42%           53.33
دولار/برميل
برنت            +0.82          +1.50%        55.90

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار        1.0612-1.0614   دولار
الدولار/الين        113.99-114.01   ين
الاسترليني/الدولار    1.2289-1.2292   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1234.52-1234.62 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 