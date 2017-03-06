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المركزي المصري: ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج 23% في يناير

Mon Mar 6, 2017 11:02am GMT
 
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القاهرة 6 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 23 بالمئة إلى 1.6 مليار دولار في يناير كانون الثاني على أساس سنوي.

وأضاف البنك في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه أن تحويلات المصريين في الخارج زادت بنسبة 19.7 بالمئة في ثلاثة أشهر بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الأول الماضي لتصل إلى نحو خمسة مليارات دولار.

كان البنك المركزي حرر سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وزادت تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 15.4 بالمئة في ديسمبر كانون الأول إلى 1.6 مليار دولار. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 