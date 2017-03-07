إعادة-تسارع وتيرة هبوط الجنيه المصري أمام الدولار

(لإضافة كلمة في الفقرة الثانية)

من إيهاب فاروق

القاهرة 7 مارس آذار (رويترز) - تسارعت وتيرة نزول الجنيه المصري أمام الدولار بشدة اليوم الثلاثاء لتصل خسائره في أقل من اسبوع إلى نحو عشرة بالمئة وسط إقبال من الأفراد على سحب الدولار من حساباتهم المصرفية.

وعزا اقتصاديون ومصرفيون الهبوط إلى ترقب المستثمرين لرفع سعر الفائدة الأمريكية بالإضافة إلى اقتراب شهر رمضان وزيادة عمليات الاستيراد والطلب على العملة الصعبة.

كان الجنيه قد هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني ليصل إلى نحو 19 جنيها قبل أن يبدأ في أواخر يناير كانون الثاني في استعادة بعض عافيته ليسجل في معاملات الأربعاء الماضي نحو 15.73 جنيه للدولار في بعض البنوك.

ولكنه بدأ هذا الاسبوع في التراجع بوتيرة سريعة ليسجل 17.25 جنيه للدولار بحلول الساعة 0825 بتوقيت جرينتش اليوم في البنوك الحكومية بانخفاض نحو عشرة بالمئة في أقل من أسبوع وأكثر من ثلاثة بالمئة عن مستواه أمس.

وقال هاني جنينة من بلتون المالية "مخزونات بعض الشركات بدأت في النفاد ولذا الطلب بدأ يتزايد بجانب اقتراب رمضان. لكن هذه ليست الأسباب الوحيدة. لا تنس توقعات رفع الفائدة الأمريكية وتسببها في نزول جميع العملات مقابل الدولار."

ويحل شهر رمضان في أواخر مايو آيار من هذا العام وعادة ما يشتري المصريون كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة وسلع أخرى خلال الشهر.