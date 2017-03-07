تحليل-الجنيه المصري قدوة وعلى نيجيريا التخلص من مخاوفها من التعويم الحر

من سوجاتا راو

لندن 7 مارس آذار (رويترز) - قد لا يفعل خفض قيمة العملة شيئا لحل مشاكل نيجيريا ما لم تقتدي بنظيراتها في الأسواق الناشئة مصر والأرجنتين وروسيا وتقبل بتعويم أسعار الصرف.

وقد خطت نيجيريا خطوة نحو تخفيض قيمة عملتها في مواجهة الركود الاقتصادي والنقص الشديد في الدولار والعجز في تمويل الميزانية ورفض المقرضين الدوليين إقراضها.

وانخفضت العملة النيجيرية أمس الاثنين إلى 375 نايرا مقابل الدولار بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمي 305 نايرا رغم أنها لاتزال أعلى من مستواها في السوق السوداء الذي بلغ نحو 450 نايرا.

وسبق أن شهدت الأسواق الناشئة مثل هذه الأزمات المرة تلو الأخرى مع اضطرار الدول للتخلي عن ربط العملة وهو ما يحدث في كثير من الأحيان بعد مقاومة على مدى أسابيع وربما شهور تؤدي إلى نضوب احتياطيات البنوك المركزية وتدفع الاقتصاد إلى هبوط مفاجيء.

غير أن حالة نيجيريا نفسها تظهر أن إصلاح العملة لا يمكن أن يتم بفتور. ففي يونيو حزيران الماضي خفضت السلطات النايرا بنسبة 30 في المئة لتعود الأزمة بعد فترة وجيزة. ففي غضون أيام عاد الاحتفاظ بالدولار وعاودت السوق السوداء في العملة الظهور وسرعان ما تبدد انتعاش سوق الأسهم.

وقال حسنين مالك رئيس وحدة استراتيجية الأسواق المبتدئة بشركة إجزوتيكس في دبي "المسألة الأساسية لنيجيريا هي الانتقال إلى مرونة ملائمة للعملة لا تخفيض قيمتها في حد ذاته. وتخفيض قيمة العملة في يونيو (حزيران) 2016 يبرهن على ذلك."

وأضاف "أغلبية المستثمرين من المؤسسات الأجنبية ... لا يمكنهم تخصيص أموال جديدة للاستثمار في نيجيريا إذا كانت ستظل حبيسة القيود على رؤوس الأموال."