المركزي: البنوك المصرية وفرت 21 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد منذ تحرير سعر الصرف

القاهرة 8 مارس آذار (رويترز) - قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي المصري في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن البنوك المصرية وفرت 21 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني وحتى نهاية فبراير شباط.

وقامت مصر بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي في إطار إصلاحات اقتصادية وسعيا لجذب التدفقات الأجنبية.

وأضاف فايد أنه تم "سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 14 مليار دولار... وفتح اعتمادات مستندية بنحو 7 مليارات دولار."