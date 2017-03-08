Sun 12 Mar 2017 | 1:47 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نمو صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نحو 39% في النصف/1

Wed Mar 8, 2017 1:46pm GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 8 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد قفز نحو 39 بالمئة لتصل إلى 4.3 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017.

وقال المركزي في بيان صحفي إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول زادت من 3.1 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016.

وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو تموز.

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي حررت مصر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية في خطوة تهدف لاستقرار سوق الصرف لديها والقضاء على السوق السوداء للعملة.

ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات وتسهيل تدبير الشركات احتياجاتها من الدولار من البنوك. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 
 