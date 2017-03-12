الأحد 12 مارس آذار - أهم الأنباء الإقليمية * مسؤول فلسطيني: عباس يلتقي بمبعوث أمريكي في رام الله يوم الثلاثاء. * إطلاق سراح جندي أردني أطلق النار على تلميذات إسرائيليات بعد انقضاء عقوبته. * الأسد يصف القوات الأمريكية "بالغازية" لكن ما زال لديه أمل إزاء ترامب. * مقتل 40 عراقيا على الأقل في تفجيرين استهدفا شيعة في دمشق. * المعارضة السورية تريد تأجيل اجتماع آستانة لتقييم وقف إطلاق النار. أهم الأنباء العالمية * هولندا تمنع زيارة لوزير الخارجية التركي في تصعيد للخلاف بين البلدين. * رئيس بلدية روتردام: وزيرة الأسرة التركية في طريق عودتها إلى ألمانيا. * قوات الأمن الهولندية تفرق مظاهرة مؤيدة لإردوغان في روتردام * عزل مدعي نيويورك بعد رفضه الاستقالة. * المعارضة في الجابون ترفض دعوة الرئيس لإجراء محادثات لتخفيف التوتر. * استطلاع:الحزب الديمقراطي الاشتراكي يتساوى مع المحافظين بزعامة ميركل في ألمانيا. * ارتفاع عدد قتلى مركز لإيواء الأطفال في جواتيمالا إلى 39. * أشخاص آووا سنودن في هونج كونج يطلبون اللجوء في كندا. السعودية * مؤشر البورصة يتراجع 0.77% إلى 6916.84 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.93% إلى 12853.27 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي ينخفض 2.91% إلى 4457.30 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يتراجع 0.30% إلى 3520.17 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.89% إلى 6711.16 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +44.79 +0.21% 20902.98 نقطة ستاندرد اند بورز +7.73 +0.33% 2372.60 ناسداك +22.99 +0.39% 5861.73 ستوكس 600 +0.34 +0.09% 373.23 نيكي (مستوى الإغلاق السابق) +286.03‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬+1.48% 19604.61 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي -0.79 -1.6% 48.49 دولار/برميل برنت -0.82 -1.6% 51.37 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.0669-1.0675 دولار الدولار/الين 114.74-114.76 ين الاسترليني/الدولار 1.2160-1.2165 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1204.47-1204.62 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية)