محافظ المركزي النيجيري يدافع عن سياسة تقييد الواردات

لاجوس 12 مارس آذار (رويترز) - نقلت صحيفتان اليوم الأحد‭‭ ‬‬عن جودوين إميفيلي محافظ البنك المركزي النيجيري قوله إن القيود التي يفرضها البنك على العملة الصعبة ساهمت في زيادة إنتاج المواد الغذائية محليا.

وكان ممولون انتقدوا وقف البنك المركزي تخصيص عملة صعبة لاستيراد نحو 700 سلعة من أجل دعم العملة المحلية التي تضررت نتيجة انخفاض إيرادات النفط فضلا عن زيادة إنتاج المواد الغذائية محليا.

ونقلت صحيفة فينجارد عن محافظ المركزي قوله في خطاب "هذه السياسة وليدة الضرورة للحفاظ على النقد الأجنبي."

وأضاف "يجب دعم هذه السياسة ليس فقط كرد فعل للضغوط على النايرا بل كفرصة لتغيير هيكل الاقتصاد وإحياء الصناعة المحلية وخلق فرص عمل لمواطنينا."

وتابع المحافظ أن تجربة تحرير العملة في مصر لم تقنعه بان تحذو نيجيريا نفس الحذو.

ونقلت صحيفة زيس داي قوله "استمعت لمحللين يقترحون أن نقتفي أثر مصر ونحرر النايرا."

وأضاف "ما لم يقولونه لكم إنه عقب تعديل سعر العملة يتجاوز معدل التضخم في مصر 30 بالمئة حاليا. هل نريد أن يحدث ذلك في نيجيريا؟"