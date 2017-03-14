الثلاثاء 14 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * مقاتلو المعارضة السورية يوافقون على الخروج من حي الوعر * المرصد: الجيش السوري يتقدم في منطقة شرقي دمشق * المعارضة السورية تقول إنها لن تحضر محادثات آستانة * مصادر: روسيا تنشر فيما يبدو قوات في مصر وأعينها على دور في ليبيا * قازاخستان: روسيا وتركيا وإيران تمضي قدما في محادثات آستانة * وكالة: روسيا مستعدة لاستئناف الاتصالات مع أمريكا بشأن سوريا * القوات العراقية تواجه مقاومة عنيفة مع تقدمها بالحي القديم في الموصل * وكالة: السيسي يصدر قرار بالعفو عن أكثر من 200 سجين في قضايا تظاهر * ولي ولي العهد السعودي يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب * مقتل مهاجم فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس * وزير النفط: الكويت تؤيد تمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد يونيو * مسؤول بمؤسسة النفط الليبية يرجح إعلان حالة القوة القاهرة بمرفأي نفط إذا استمرت الاشتباكات أهم الأنباء العالمية * وزير: بريطانيا تبدأ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بنهاية الشهر بعد موافقة البرلمان * ارتفاع عدد قتلى انهيار بمستودع للقمامة في إثيوبيا إلى 65انفجار يدمر حافلة في العاصمة الأفغانية ويقتل شخصا على الأقل * الشرطة ومسعفون: 13 قتيلا على الأقل في انفجار سيارة ملغومة في مقديشو * اسكتلندا تطالب باستفتاء على الاستقلال قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي * حلف الأطلسي يدعو تركيا وهولندا لنزع فتيل الخلاف * إعادة انتخاب رئيس المجر لفترة رئاسية ثانية * أمريكا تنشر طائرات بلا طيار في كوريا الجنوبية وسط توترات مع الشمال * كوريا الشمالية تقاطع جلسة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتصفها "بالمسيسة" السعودية * مصادر: أرامكو السعودية تعين مستشارا إعلاميا للطرح الأولي * رئيس وزراء اليابان يطلب دعم السعودية لإدراج أرامكو في طوكيو * مؤسسة الحبوب السعودية تشتري 735 ألف طن من القمح الصلد * مؤشر البورصة يتراجع 0.68% إلى 6787.80 نقطة في الإغلاق السابق مصر * إدارة بايونيرز المصرية توافق على إصدار شهادات إيداع دولية * صافي ربح النساجون الشرقيون المصرية 528.947 مليون جنيه في 2016 * النساجون الشرقيون المصرية توصي بتوزيع 1.4 جنيه للسهم عن 2016 * أرباح المصرية للاتصالات تتراجع 11% في 2016 والشركة توصي بتوزيع جنيه للسهم * مسؤول: المصرية للاتصالات تتوقع العودة للربحية في الربع/1 * مساهمو القاهرة للدواجن يقرون توزيع 0.10 جنيه للسهم عن أرباح 2016 * حديد عز المصرية تستهدف زيادة إنتاجها إلى 5 ملايين طن في 2017 * مؤشر البورصة يرتفع 0.07% إلى 12929.13 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مصدر: داماك الإماراتية تفوض بنوكا لإصدار سندات دولارية * مصادر: اتصالات أبوظبي تتطلع لإعادة هيكلة ديون وحدتها النيجيرية قبل بيع حصتها * مصادر: مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية تحصل على قرض دوار بقيمة تعادل مليار دولار * مؤشر أبوظبي يهبط 1.22% إلى 4382.32 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.58% إلى 3501.18 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * الكويت تطلق سندات قيمتها 8 مليارات دولار * ألافكو الكويتية تحصل على خط ائتماني بمبلغ 45 مليون دولار لتمويل عمليات التشغيل * أعيان ومبرد الكويتيتان تبيعان حصتيهما في إنشاء القابضة مقابل 13.4 مليون دينار * مؤشر البورصة ينخفض 0.45% إلى 6711.57 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -21.50 -0.10% 20881.48 نقطة ستاندرد اند بورز +0.87 +0.04% 2373.47 ناسداك +14.059 +0.24% 5875.784 ستوكس 600 +1.41 +0.38% 374.64 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) -25.36‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬-0.13% 19608.39 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي +0.02 +0.04% 48.42 دولار/برميل برنت +0.06 +0.12% 51.41 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0653-1.0655 دولار الدولار/الين 114.78-114.83 ين الاسترليني/الدولار 1.2203-1.2204 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1203.46-1204.23 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)