وزير: مصر ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها اعتبارا من 16 مارس
القاهرة 15 مارس آذار (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز اليوم الأربعاء إن سعر الدولار الجمركي سيرتفع إلى 17 جنيها اعتبارا من غد الخميس ولمدة اسبوعين مقارنة مع 15.75 جنيه حاليا.
وقال الوزير لرويترز في اتصال هاتفي "سيبدأ العمل بالسعر الجديد للدولار الجمركي عند 17 جنيها اعتبارا من الخميس وحتى نهاية مارس تماشيا مع أسعار صرف العملة في البنوك."
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة فى الجمارك.
وكانت مصر خفضت سعر الدولار الجمركي في أول مارس آذار إلى 15.75 جنيه من 16 جنيها وذلك وسط حالة من الغلاء الفاحش في أسعار السلع والمنتجات أدت إلى ركود في النشاط التجاري.
وكان السبب الرئيسي في خفض سعر الدولار الجمركي في السابق هو المكاسب الكبيرة التي حققها الجنيه المصري أمام الدولار منذ أواخر يناير كانون الثاني وحتى نهاية فبراير شباط قبل أن يعاود التراجع ويسجل خلال معاملات اليوم 17.66 جنيه للدولار. (تغطية صحفية عبد الرحمن عادل - إعداد إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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