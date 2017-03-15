وزير: مصر ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها اعتبارا من 16 مارس

القاهرة 15 مارس آذار (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز اليوم الأربعاء إن سعر الدولار الجمركي سيرتفع إلى 17 جنيها اعتبارا من غد الخميس ولمدة اسبوعين مقارنة مع 15.75 جنيه حاليا.

وقال الوزير لرويترز في اتصال هاتفي "سيبدأ العمل بالسعر الجديد للدولار الجمركي عند 17 جنيها اعتبارا من الخميس وحتى نهاية مارس تماشيا مع أسعار صرف العملة في البنوك."

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة فى الجمارك.

وكانت مصر خفضت سعر الدولار الجمركي في أول مارس آذار إلى 15.75 جنيه من 16 جنيها وذلك وسط حالة من الغلاء الفاحش في أسعار السلع والمنتجات أدت إلى ركود في النشاط التجاري.