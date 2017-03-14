الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوى في شهر بفعل تزايد الطلب على الدولار

القاهرة 14 مارس آذار (رويترز) - هبط الجنيه المصري إلى أدني مستوى له في نحو شهر اليوم الثلاثاء مع استمرار الضغوط على السيولة في البنوك بفعل الطلب على الدولار لتمويل الواردات قبل شهر رمضان.

وتبيع البنوك الدولار بسعر يتراوح بين 17.80 و18.05 جنيه. وتشير حسابات رويترز إلى أن الحد الأعلى يمثل أقل سعر صرف للجنيه منذ 12 فبراير شباط.

ويبدأ شهر رمضان في مايو أيار المقبل وعادة ما يزيد فيه الاستهلاك إذ يشتري المصريون كميات كبيرة من مختلف المواد الغذائية وغيرها من السلع التي يتم استيرادها من الخارج.

ويقول مصرفيون إن طلبات استيراد السلع لشهر رمضان وضعت في الأسابيع الأخيرة ضغوطا على السيولة الدولارية في البنوك التي رفعت سعر الدولار بنحو 0.5 جنيه في تعاملات ما بين البنوك (الانتربنك) في الأسبوع الماضي وحده.

وتخلى البنك المركزي المصري عن ربط الجنيه بالدولار عند نحو 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني أملا في أن يجذب تدفقات من العملة الأجنبية ويقضى على السوق السوداء التي حجبت العملة الصعبة عن النظام المصرفي.