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صباح الخير من رويترز

Wed Mar 15, 2017 4:14am GMT
 
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الأربعاء 15 مارس آذار
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * مفوض حقوق الإنسان: سوريا أصبحت "غرفة تعذيب".
    * مستشار سعودي: اجتماع ولي ولي العهد وترامب نقطة تحول
تاريخية.
    * تركيا ترفض تقريرا أوروبيا ينتقد تعديلاتها الدستورية
المقترحة.
    * الرئيس التركي: اعتذار هولندا غير كاف وسنفرض مزيدا من
العقوبات.
    * قوات شرق ليبيا تستعيد السيطرة على مينائي نفط.
    * قراصنة صوماليون يخطفون سفينة تجارية للمرة الأولى منذ 2012.
    * الأمم المتحدة: الحكومة السورية تعمدت قصف مصادر المياه
بدمشق.
    * شاهد: مقتل شخص في تفجير حافلة بحمص السورية.
    * إسرائيل تقول إنها أغلقت مكتبا للسلطة الفلسطينية في القدس
الشرقية.
    * معركة الموصل تستعر والسكان يلوذون بالفرار.
    * حكومة سوريا تقول تركيا أخلت بالتزاماتها تجاه محادثات
آستانة.

أهم الأنباء العالمية
    * حصري-تايوان تقول التهديد العسكري الصيني يزداد واستراتيجية
أمريكا للمنطقة مبهمة.
    * الصين تؤكد سادس ظهور لإنفلونزا الطيور في مزرعة بط في هوبي.
    * شرطة ألمانيا تداهم شققا وتغلق مسجدا تردد عليه منفذ هجوم
برلين.
    * ماليزيا واستراليا ستتبادلان المعلومات بشأن المتشددين
العائدين من العراق.
    * حاملة طائرات أمريكية تنضم لمناورات وبيونيجانج تهدد بضربات
"بلا رحمة".
    * الصين تنتظر من اليابان توضيحا لتوجه حاملة طائرات إلى بحر
الصين الجنوبي.
    * محكمة العدل الأوروبية تسمح بحظر ارتداء الرموز الدينية في
العمل.

السعودية
    * وزارة: تراجع معروض النفط السعودي في فبراير رغم زيادة
الإنتاج
    * تويوتا اليابانية تدرس إنتاج السيارات في السعودية
    * الحكومة الفلسطينية: السعودية تقدم 30 مليون دولار لإعادة
إعمار قطاع غزة.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.04% إلى 6790.71 نقطة في الإغلاق
السابق.

مصر
    * روسيا: ليس لنا قوات خاصة في مصر.
    * مصر تحظر تخزين القمح بصوامع القطاع الخاص في الموسم الجديد
إلا بشروط.
    * مؤشر البورصة يتراجع 1.08% إلى 12789.52 نقطة في الإغلاق
السابق.

الإمارات
    * اياتا تتوقع تراجع ربحية شركات الطيران الإماراتية في 2017.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.13% إلى 4387.96 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يتراجع 0.93% إلى 3468.58 نقطة في الإغلاق السابق.

الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.17% إلى 6790.4 نقطة في الإغلاق
السابق.

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -44.11     -0.21%        20837.37 نقطة
ستاندرد اند بورز    -8.02        -0.34%        2365.45
ناسداك            -18.968    -0.32%        5856.816
ستوكس 600        -1.18        -0.31%        373.46
نيكي (الساعة 0405 جمت اليوم الأربعاء‭‭(‬‬
            -47.48‭        ‬‬-0.24%        19562.02

النفط (الساعة 0405 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي        +0.86        +1.8%        48.58
دولار/برميل
برنت            +0.78        +1.53%        51.70

العملات والذهب (الساعة 0405 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار        1.0614-1.0618    دولار
الدولار/الين        114.80-114.85    ين
الاسترليني/الدولار    1.2157-1.2160    دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1200.79-1202.29  دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 