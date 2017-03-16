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صباح الخير من رويترز

Thu Mar 16, 2017 4:43am GMT
 
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الخميس 16 مارس آذار
    
     أهم الأنباء الإقليمية
    * القوات العراقية تسيطر على جسر رئيسي وتتقدم صوب الجامع
الكبير في الموصل.
    * دي ميستورا يحث على تسريع المحادثات السورية لتجب عام سابع
من الحرب.
    * مقتل العشرات في تفجيرين انتحاريين بدمشق.
    * مقابلة-يونيسيف: الأطفال غير المصحوبين بذويهم أكبر ضحايا
الحرب في سوريا.
    * جماعات مؤيدة لحكومة الوفاق الوطني الليبية تسيطر على مجمع
لحكومة منافسة.
    * برنامج الأغذية يخشى أن يؤدي الجفاف في الصومال لمجاعة
كاملة.
    * مسؤول إثيوبي: مسلحون من جنوب السودان قتلوا 28 شخصا وخطفوا
43 طفلا.
    * تقرير دولي: لا مجاعة في اليمن لكن 60% من السكان على شفا
المجاعة.
    * العاهل المغربي يعفي بن كيران من رئاسة الوزراء.


 أهم الأنباء العالمية

    * بعد حكم محكمة أوروبية بشأن الحجاب ماي تقول لا يحق لأحد أن
يحدد للنساء ما يلبسنه.
    * رئيس الوزراء الهولندي يتجه لفوز كبير على اليميني المتطرف
فيلدرز.
    * حاملة طائرات أمريكية تصل كوريا الجنوبية للمشاركة في
مناورات.
    * أوكرانيا تعلق حركة البضائع مع الأراضي التي يسيطر عليها
الانفصاليون.
    * كوريا الجنوبية تجري انتخابات الرئاسة في 9 مايو وتستجوب
الرئيسة المعزولة.
    * رئيس وزراء الصين: لا نريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة.
    * وزير بريطاني: استفتاء اسكتلندا في 2018-2019 لن يكون
قانونيا. السعودية
    * وزارة: مقتل جندي سعودي على يد مسلحين في القطيف.
    * موديز ترفع نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي مع
تراجع ضغوط التمويل.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.66% إلى 6835.76 نقطة في الإغلاق
السابق.

      مصر 
    * شركة تابعة لساويرس تتصالح مع الرقابة المالية في مصر  بعد
الاتفاق على سداد غرامة.
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.34% إلى 12745.49 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.29% إلى 4375.35 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.29% إلى 3478.81 نقطة في الإغلاق السابق.

     الكويت
    * الفائض التجاري للكويت يقفز 57% على أساس سنوي في الربع/4.
    * زين الكويتية تقول إنها في المراحل النهائية لبيع أبراج في
الكويت.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.1% إلى 6797.18 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +112.73     +0.54%        20950.10 نقطة
ستاندرد اند بورز    +19.81     +0.84%        2385.26
ناسداك            +43.23     +0.74%        5900.05 
ستوكس 600        +1.64        +0.44%        375.10
نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس‭‭‭‭‭(‬‬‬‬‬
            +18.11‭        ‬‬‬‬‬-0.09%        19595.86

النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي        +0.26        +0.53%        49.12
دولار/برميل
برنت            +0.32        +0.62%        52.13

العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار        1.0722-1.0726    دولار
الدولار/الين        113.35-113.40    ين
الاسترليني/الدولار    0.9994-1.0003    دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1224.8-1224.98  دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)
 