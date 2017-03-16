الخميس 16 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * القوات العراقية تسيطر على جسر رئيسي وتتقدم صوب الجامع الكبير في الموصل. * دي ميستورا يحث على تسريع المحادثات السورية لتجب عام سابع من الحرب. * مقتل العشرات في تفجيرين انتحاريين بدمشق. * مقابلة-يونيسيف: الأطفال غير المصحوبين بذويهم أكبر ضحايا الحرب في سوريا. * جماعات مؤيدة لحكومة الوفاق الوطني الليبية تسيطر على مجمع لحكومة منافسة. * برنامج الأغذية يخشى أن يؤدي الجفاف في الصومال لمجاعة كاملة. * مسؤول إثيوبي: مسلحون من جنوب السودان قتلوا 28 شخصا وخطفوا 43 طفلا. * تقرير دولي: لا مجاعة في اليمن لكن 60% من السكان على شفا المجاعة. * العاهل المغربي يعفي بن كيران من رئاسة الوزراء. أهم الأنباء العالمية * بعد حكم محكمة أوروبية بشأن الحجاب ماي تقول لا يحق لأحد أن يحدد للنساء ما يلبسنه. * رئيس الوزراء الهولندي يتجه لفوز كبير على اليميني المتطرف فيلدرز. * حاملة طائرات أمريكية تصل كوريا الجنوبية للمشاركة في مناورات. * أوكرانيا تعلق حركة البضائع مع الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون. * كوريا الجنوبية تجري انتخابات الرئاسة في 9 مايو وتستجوب الرئيسة المعزولة. * رئيس وزراء الصين: لا نريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة. * وزير بريطاني: استفتاء اسكتلندا في 2018-2019 لن يكون قانونيا. السعودية * وزارة: مقتل جندي سعودي على يد مسلحين في القطيف. * موديز ترفع نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي مع تراجع ضغوط التمويل. * مؤشر البورصة يرتفع 0.66% إلى 6835.76 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * شركة تابعة لساويرس تتصالح مع الرقابة المالية في مصر بعد الاتفاق على سداد غرامة. * مؤشر البورصة يتراجع 0.34% إلى 12745.49 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.29% إلى 4375.35 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.29% إلى 3478.81 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * الفائض التجاري للكويت يقفز 57% على أساس سنوي في الربع/4. * زين الكويتية تقول إنها في المراحل النهائية لبيع أبراج في الكويت. * مؤشر البورصة يرتفع 0.1% إلى 6797.18 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +112.73 +0.54% 20950.10 نقطة ستاندرد اند بورز +19.81 +0.84% 2385.26 ناسداك +43.23 +0.74% 5900.05 ستوكس 600 +1.64 +0.44% 375.10 نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس‭‭‭‭‭(‬‬‬‬‬ +18.11‭ ‬‬‬‬‬-0.09% 19595.86 النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي +0.26 +0.53% 49.12 دولار/برميل برنت +0.32 +0.62% 52.13 العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0722-1.0726 دولار الدولار/الين 113.35-113.40 ين الاسترليني/الدولار 0.9994-1.0003 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1224.8-1224.98 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)