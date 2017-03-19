الأحد 19 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 42 لاجئا صوماليا في هجوم جوي قبالة ساحل اليمن والصومال يطالب بتحقيق * بدء خروج مقاتلين سوريين وعائلاتهم من حي الوعر بعد اتفاق مع الحكومة * الصومال يطلب من تحالف تقوده السعودية التحقيق في هجوم على سفينة لاجئين * صحيفة:السيسي يقوم بأول زيارة رسمية لواشنطن في الأسبوع الأول من ابريل * محامو مصر يضربون عن العمل أمام محاكم الجنايات بعد سجن 7 من زملائهم * عاصفة رملية تغلق 7 موانئ مصرية وتتسبب في تحويل رحلات جوية * بابا الفاتيكان يزور مصر الشهر المقبل * قوات شرق ليبيا تسيطر على المعقل الأخير لمنافسيها جنوب غربي بنغازي * الآلاف من أنصار الأكراد في فرانكفورت يحتجون ضد إردوغان * * أهم الأنباء العالمية * زعيم كوريا الشمالية يصف اختبارا لمحرك بأنه "ميلاد جديد" لصناعة الصواريخ * زعيم منطقة القرم يدعو لبقاء بوتين رئيسا مدى الحياة * ستيرجن: عرقلة الاستفتاء على استقلال اسكتلندا يحطم الهيكل الدستوري لبريطانيا * الأمم المتحدة: قوات الكونجو الديمقراطية استهدفت مدنيين وتمنع دخول قوات حفظ السلام * مسؤول بارز في وكالة الأمن القومي يسخر من مزاعم تنصت بريطانيا على ترامب * رئيس وزراء الصين يزور نيوزيلندا واستراليا * السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 1.26% إلى 6921.60 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 1.87% إلى 12983.99 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.13% إلى 4424.93 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.22% إلى 3521.33 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.2% إلى 6810.71 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -19.93 -0.10% 20914.62 نقطة ستاندرد اند بورز -3.13 -0.13% 2378.25 ناسداك -0.236 -0.00% 5900.996 ستوكس 600 +0.59 +0.16% 378.32 نيكي -68.55‭‭‭‭ ‬‬‬-0.35% 19521.59 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي +0.07 +0.14% 51.81 دولار/برميل برنت +0.03 +0.06% 48.78 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.0741-1.0747 دولار الدولار/الين 112.70-112.73 ين الاسترليني/الدولار 1.2404-1.2394 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1228.4-1229.9 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)