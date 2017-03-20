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صباح الخير من رويترز

Mon Mar 20, 2017 4:33am GMT
 
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الاثنين 20 مارس آذار
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * اشتباكات ضارية بين القوات السورية ومقاتلي المعارضة شمال
شرقي دمشق 
    * القوات العراقية تقترب من جامع الموصل الكبير وسكان المدينة
يفرون 
    * الإمارات تستدعي سفيرة سويسرا بشأن بيان قدمته للأمم المتحدة
عن حقوق الإنسان في البحرين 
    * الرئيس بوتفليقة يظهر في شريط مصور بعد شهر من شائعات بشأن
صحته
    * البيت الأبيض:الرئيس المصري السيسي يزور واشنطن في الثالث من
ابريل نيسان 
    * مصر تعيد فتح سبعة موانيء بعد تحسن الأحوال الجوية 
    * تحالف تقوده السعودية يطالب بإشراف الأمم المتحدة على ميناء
يمني 
    * قوات صومالية حررت سفينة من القراصنة تطالب حلف الأطلسي
التصدي للصيد غير القانوني 
    * متحدث باسم إردوغان: ألمانيا تدعم جماعة كانت وراء محاولة
الانقلاب
    * مؤسسة النفط الليبية تتوقع استعادة السيطرة على راس لانوف
والسدر
    * مئات المتظاهرين اللبنانيين يحتجون على زيادات ضريبية مقترحة
    * اللبناني وليد جنبلاط يورث نجله الزعامة الدرزية 
    * خلاف نتنياهو مع وزير المالية يثير الحديث عن انتخابات مبكرة

أهم الأنباء العالمية
    * ترامب: زعيم كوريا الشمالية "يتصرف بشكل سيء للغاية" 
    * هندوراس تدين مكسيكيا واثنين من هندوراس بتهمة التآمر لقتل
الرئيس 
    * مقتل عشرة في اشتباكات على المراعي بشمال كينيا الذي يجتاحه
الجفاف 
    * الرئيس البرازيلي يسعى لتهدئة مخاوف بشأن مبيعات وصادرات
اللحوم
    * ألمانيا ترفض تصريحات ترامب بأنها مدينة "بمبالغ طائلة" لحلف
الأطلسي وواشنطن
    * رئيس وزراء اليابان يدعو للتوصل لاتفاق اقتصادي مع الاتحاد
الأوروبي
    * ماكرون يحافظ على تقدمه في سباق الانتخابات الفرنسية عشية
أول مناظرة 
    * صحف: يونيليفر تستعد لبيع علامات تجارية بستة مليارات
استرليني

السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.45% إلى 6952.63 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * وكالة: الحكومة تستهدف معدل نمو حول 5% في 2017-2018
    * إعادة فتح سبعة موانيء بعد تحسن الأحوال الجوية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.83% إلى 13092.40 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * ارتفاع الأصول الأجنبية للبنك المركزي في فبراير
    * تراجع صافي أرباح اتصالات في الربع/4
    * قطب عقاري رئيسا لمجلس إدارة دبي القابضة
    * مبادلة للبترول تعين رئيسا تنفيذيا جديدا
    * مصادر: أستر للرعاية الصحية تسعى لتعديل شروط قرض
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.13% إلى 4419.38 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.8% إلى 3493.11 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * الرئيس التنفيذي: أريد الكويت تسعى لتنويع إيراداتها
    * صحف: الأهلي الكويتي يعتزم إصدار سندات بمبلغ 500 مليون
دولار
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.69% إلى 6857.56 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -19.93     -0.10%        20914.62 نقطة
ستاندرد اند بورز    -3.13         -0.13%        2378.25
ناسداك            -0.236     -0.00%        5900.996
ستوكس 600        +0.59        +0.16%        378.32
نيكي (السوق مغلقة في عطلة اليوم الاثنين)
       (مستويات الإغلاق السابق)
                -68.55‭‭‭‭‭‭‭‭        ‬‬‬‬‬‬‬-0.35%       
19521.59

النفط (الساعة 0421 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي        -0.42        -0.86%        48.36
دولار/برميل
برنت            -0.33        -0.64%        51.43

العملات والذهب (الساعة 0421 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار        1.0762-1.0764 دولار
الدولار/الين        112.53-112.56 ين
الاسترليني/الدولار    1.2386-1.2388 دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1234.01-1234.92 دولار

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 
 