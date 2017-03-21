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صباح الخير من رويترز

Tue Mar 21, 2017 4:06am GMT
 
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الثلاثاء 21 مارس آذار
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * العبادي يقول إنه حصل على تأكيدات من ترامب بمزيد من الدعم
الأمريكي.
    * المتمردون في جنوب السودان يختطفون أربعة عمال في شركة بترول
    * نازحون: الدولة الإسلامية تجبر شبانا على القتال دفاعا عن
الموصل
    * لا مكان لسيل الفارين من الموصل في المخيمات المزدحمة
    * رئيس وزراء إسرائيل يزور الصين بعد أيام من زيارة العاهل
السعودي
    * بيان: تركيا تعتقل أكثر من 2000 لصلات بمسلحين أو بالانقلاب
الفاشل
    * اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومقاتلي المعارضة في شمال
شرق دمشق
    * السفير الروسي في سوريا: اشتباكات في دمشق ألحقت أضرارا
بمبنى للسفارة
    * روسيا: ممثلون عن الحكومة السورية سيحضرون محادثات جنيف
    * روسيا تستدعي سفير إسرائيل في موسكو للاحتجاج على ضربة في
سوريا

أهم الأنباء العالمية
    * حصري-مصادر: تيلرسون يعتزم عدم حضور اجتماع حلف الأطلسي
ويزور روسيا في أبريل.
    * حصري-مسؤول أمريكي: إدارة ترامب تدرس عقوبات واسعة على كوريا
الشمالية.
    * أمريكا تحظر بعض ركاب الطائرات من حمل أجهزة إلكترونية
كبيرة.
    * الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة تعتذر وتتعهد بالتعاون مع
التحقيق.
    * شينخوا: الصين تنقذ 13 شخصا من ناقلة نفط محترقة في بحر
الصين الشرقي
    * أمريكا تنتقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتتهمه
بالانحياز ضد اسرائيل
    * بريطانيا تعلن بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29
مارس
    * المفوضية الأوروبية تقول إنها مستعدة لبدء مفاوضات خروج
بريطانيا
    * إخلاء مكتب المدعي المالي الفرنسي لفترة وجيزة
    * حصري-استطلاع لرويترز: نحو نصف الكنديين يرغبون في ترحيل
المهاجرين المتسللين
    * اكتشاف مقابر جماعية في وسط الكونجو الديمقراطية
    * ألمانيا تقول إن تشبيه إردوغان لها بالنازية غير مقبول
    * الصين: بدء التحضيرات لاجتماع شي وترامب
    * ميركل: نريد أسواقا مفتوحة وتجارة حرة بلا حواجز

السعودية
    * مصادر: رفع نسب التوطين ببرنامج نطاقات في سبتمبر
    * بيانات: صادرات النفط تهبط في يناير إلى 7.713 مليون ب/ي
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.48% إلى 6919.25 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * البنك الدولي يصرف مليار دولار ثانية من اتفاق القرض
    * وزير البترول: سنتسلم شحنتي بنزين من أرامكو في 25-26 مارس
ونعد جدول أبريل
    * ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأجل 3 و7 سنوات
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.53% إلى 13023.5 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * صناعات الإماراتية توافق على تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 400
مليون دولار
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.87% إلى 4457.75 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.45% إلى 3477.49 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * بورصة الكويت توقع اتفاقية للتحول إلى الخدمات الالكترونية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.16% إلى 6868.83 نقطة في الإغلاق
السابق

     الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -8.76         -0.04%        20905.86 نقطة
ستاندرد اند بورز    -4.78         -0.20%        2373.47
ناسداك            +0.533     +0.01%        5901.529
ستوكس 600        -0.64        -0.17%        377.68
نيكي (الساعة 0600 جمت اليوم الثلاثاء)
            -53.89‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭        ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬-0.28%       
19467.44

النفط (الساعة 0600 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي        0.13        0.27%        48.35 دولار/برميل
برنت            0.24        0.46%        51.86

العملات والذهب (الساعة 0600جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار        1.0757-1.0758   دولار
الدولار/الين        112.71-112.76   ين
الاسترليني/الدولار    1.2363-1.2369   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1228.06-1228.86 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 
 