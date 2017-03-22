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صباح الخير من رويترز

Wed Mar 22, 2017 4:06am GMT
 
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الأربعاء 22 مارس آذار
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * رئيس الوزراء الصومالي الجديد يشكل حكومة من 26 وزيرا.
    * الجوع يقتل 26 شخصا على الأقل في ولاية جوبا لاند بالصومال.
    * المعارضة السورية تشن ثاني هجوم على دمشق في ثلاثة أيام.
    * الجيش السوري يقول إنه اشتبك مع مقاتلي القاعدة السابقين في
ريف دمشق.
    * مقتل 23 على الأقل في انفجار سيارة ملغومة في جنوب بغداد.
    * دي ميستورا يحث الأطراف السورية على الاستعداد لمحادثات
جنيف.
    * مشاعر غضب وإحباط في المناطق الكردية بتركيا قد تشكل مصير
استفتاء ابريل.
    * العبادي يقول إنه حصل على تأكيدات من ترامب بمزيد من الدعم
الأمريكي.

     أهم الأنباء العالمية
    * الصين: كوريا الشمالية عند "مفترق طرق" مع بحث أمريكا فرض
عقوبات ضدها.
    * بانيتا يدعو الصين للقيام بدور "بناء أكثر" في التعامل مع
بيونجيانج.
    * كوريا الشمالية تقول إنها قادرة على خوض أي حرب مع أمريكا.
    * حليف لميركل: إردوغان غير مرحب به في ألمانيا.
    * إردوغان يقول إنه قد يراجع العلاقات مع أوروبا بعد
الاستفتاء.
    * تقرير: بريطانيا ترصد أكثر من مليون استرليني لمكافحة
"الإسلاموفوبيا".
    * رئيس وزراء فرنسا يستدعي وزير داخليته على خلفية توظيفه
لابنتيه.
    * مصادر: الاتحاد الأوروبي يعقد قمة خاصة لخروج بريطانيا
بنهاية أبريل.
    * ماليزيا تدرس تطوير أسطولها وسط مخاوف من الدولة الإسلامية.
    * الخارجية الروسية تمتنع عن تأكيد أو نفي زيارة تيلرسون.
    * أمريكا تحظر على بعض المسافرين لها حمل أجهزة إلكترونية
كبيرة.
    * ماكرون يعزز حظوظه بعد مناظرة تلفزيونية تلاسن خلالها مع
لوبان.
    * البيت الأبيض يخصص مكتبا لإيفانكا ترامب في الجناح الغربي.
السعودية

    * مصادر: السعودية ترفع نسب التوطين ببرنامج نطاقات في سبتمبر.
    * مؤشر البورصة يتراجع 0.09% إلى 6912.78 نقطة في الإغلاق
السابق.

     مصر
    * بيان: مصر للطيران تطبق الحظر الأمريكي على الأجهزة
الالكترونية الكبيرة.
    * الاشتباه في إصابة 60 تلميذا بتسمم غذائي في مصر.
    * الأوروبي للإنشاء يستهدف استثمار مليار يورو في مصر هذا
العام
    * 
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.91% إلى 12905.37 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الإمارات
    * وكالة: الإمارات تحتجز ناشطا بارزا بتهمة إثارة الطائفية
والكراهية.
    * طيران الإمارات: قيود الأجهزة الإلكترونية على رحلات أمريكا
ستستمر شهورا.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.24% إلى 4512.82 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يصعد 0.50% إلى 3494.87 نقطة في الإغلاق السابق.

     الكويت
    * البنك الأهلي الكويتي يفوض بنوكا لإصدار سندات دولارية.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.18% إلى 6881.2 نقطة في الإغلاق
السابق.

     الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -237.85    -1.14%        20668.01 نقطة
ستاندرد اند بورز    -29.45     -1.24%        2344.02
ناسداك            -107.704    -1.83%        5793.825
ستوكس 600        -2.01        -0.53%        375.67
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
            -378.71‭        ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬-1.95%        19077.17

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي        -0.11        -0.23%        48.13
دولار/برميل
برنت            -0.1        0.20%        50.86

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار        1.0794-1.0795   دولار
الدولار/الين        111.65-111.69    ين
الاسترليني/الدولار    1.2473-1.2475   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1244.34-1245.84 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
 
 