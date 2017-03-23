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صباح الخير من رويترز

Thu Mar 23, 2017 4:19am GMT
 
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الخميس 23 مارس آذار
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    *  وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يقول إن الولايات
المتحدة ستقيم "مناطق استقرار مؤقتة" لمساعدة اللاجئين في العودة
إلى ديارهم خلال المرحلة القادمة من المعركة ضد تنظيمي الدولة
الإسلامية والقاعدة.
    * تركيا تفتح النار على منطقة كردية في سوريا بعد مقتل جندي
برصاص قناص.
    * الصليب الأحمر يحذر من المجاعة في اليمن والصومال.
    * روسيا هونت من خسائرها في استعادة مدينة تدمر السورية.
    * الجيش السوري يرسل تعزيزات مع تصعيد الهجوم على حماة.
    * المرصد السوري: مقتل 33 شخصا في ضربة جوية هذا الأسبوع قرب
الرقة.
    * تحليل-محللون: انسحاب المغرب من الكركارات بالصحراء الغربية
يدعم موقفه في النزاع.
    * مسؤولون بمستشفى: مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية قرب سياج
غزة الحدودي. أهم الأنباء العالمية
    * مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو 40 في هجوم في لندن وصفته الشرطة
بأنه عمل إرهابي.
    * الشرطة: 4 قتلى و18 مُصابا في انفجارات بشمال شرق نيجيريا.
    * حصري-اكتشاف تسمم رصاص بين الأطفال في مناطق بكاليفورنيا.
    * فرنسا تعين وزيرا جديدا للداخلية بعد استقالة لو رو بسبب
توظيف ابنتيه.
    * إردوغان محذرا الأوروبيين: "لن تسيروا بأمان" إذا استمر
الموقف الحالي.
    * قورتولموش: المسؤولون الأتراك يشاركون في فعاليات بأوروبا
ولا يروجون للاستفتاء.
    * واشنطن وسول: فشل تجربة صاروخية لكوريا الشمالية.
    * اليابان تعزز قدراتها البحرية بثاني حاملة طائرات هليكوبتر.
السعودية

    * مصادر: أرامكو السعودية تبدأ اجتماعات بالمستثمرين قبل إصدار
صكوك.
    * مؤشر البورصة يتراجع 1.16% إلى 6832.30 نقطة في الإغلاق
السابق.

     مصر
    * الحظر الأمريكي على حمل أجهزة الكترونية داخل الطائرات يُغضب
المصريين.
    * النساجون الشرقيون المصرية تستهدف زيادة مبيعاتها بأكثر من
50% في 2017.
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.20% إلى 12879.06 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الإمارات
    * إي.دي.اف الفرنسية تشارك في تطوير مجمع للطاقة الشمسية بدبي.
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.69% إلى 4481.89 نقطة في الإغلاق السابق.
    * مؤشر دبي يتراجع 0.58% إلى 3474.73 نقطة في الإغلاق السابق.

     الكويت
    * الكويت: اجتماع الأحد يناقش الحفاظ على استقرار سوق النفط
ومستوى الالتزام.
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.02% إلى 7020.18 نقطة في الإغلاق
السابق.

     الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -6.71      -0.03%        20661.30 نقطة
ستاندرد اند بورز    +4.43      +0.19%        2348.45
ناسداك            +27.82     +0.48%        5821.64
ستوكس 600        -1.64        -0.44%        374.03
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
            +25.95‭‭‭‭        ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬+0.14%       
19067.37

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي        +0.35        +0.73%        48.39
دولار/برميل
برنت            ‭+‬0.35        0.69%        50.99

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار        1.0789-1.0790   دولار
الدولار/الين        111.34-111.37    ين
الاسترليني/الدولار    1.2480-1.2482   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1246.13-1246.36 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية-تحرير حسن عمار)
 
 