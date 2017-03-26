الأحد 26 مارس آذار أهم الأنباء الإقليمية * أمريكا تؤكد شن التحالف هجوما قتل فيه عشرات المدنيين بالموصل * محكمة مؤيدة للحوثيين تقضي بإعدام الرئيس اليمني بتهمة الخيانة * رئيس وزراء المغرب يقول إنه وافق على تشكيل ائتلاف مع خمسة أحزابأهم الأنباء العالمية * مقتل قيادي بالقاعدة في أفغانستان في غارة أمريكية * تركيا قد تجري استفتاء على محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي * مقتل 6 وإصابة العشرات في انفجار قنبلتين في بنجلادشالسعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.68% إلى 6878.68 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مؤشر البورصة يصعد 1.19% إلى 13032.06 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.3% إلى 4495.28 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يتراجع 0.38% إلى 3461.43 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.33% إلى 7043.46 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -58.86 -0.29% 20596.72 نقطة ستاندرد اند بورز -1.98 -0.08% 2343.98 ناسداك +11.045 +0.19% 5828.738 ستوكس 600 -0.69 -0.18% 376.51 نيكي (مستويات الإغلاق السابق) +25.95‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬+0.14% 19067.37 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي +0.27 +0.57% 47.97 دولار/برميل برنت ‭‭‭‭+‬‬‬‬0.24 0.46% 50.80 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.0797-1.0803 دولار الدولار/الين 111.33-111.36 ين الاسترليني/الدولار 1.2467-1.2472 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1243.8-1244.55 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)