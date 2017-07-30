وزير: مصر تخفض الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه مع حركة سعر الصرف

من إيهاب فاروق

القاهرة 30 يوليو تموز (رويترز) - قال وزير المالية المصري اليوم الأحد إنه تقرر تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه من 16.5 جنيه لمدة شهر من أول أغسطس آب.

يستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

وأضاف الوزير عمرو الجارحي في اتصال هاتفي مع رويترز أن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي جاء "اتساقا مع تحرك سعر العملة نزولا خلال الفترة الماضية.

"الدولار الجمركي يكون عند نحو 90 بالمئة من سعر العملة في السوق".

وهذا أول تخفيض للدولار الجمركي بعد تثبيته لمدة أربعة أشهر.