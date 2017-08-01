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احتياطي مصر من النقد الأجنبي يقفز إلى 36.04 مليار دولار نهاية يوليو

Tue Aug 1, 2017 1:03pm GMT
 
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القاهرة أول أغسطس آب (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو تموز من 31.305 مليار في يونيو حزيران.

وتعني أحدث أرقام أن الاحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دولار في يوليو تموز فقط.

وتلقت مصر في يوليو تموز دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

لكن لم يتسن إلى الآن الحصول على تعليق من البنك المركزي بشأن المصادر التي حقق منها هذه الزيادة الضخمة في احتياطي العملات الأجنبية.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)
 
 