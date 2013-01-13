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مصر تتوقع عودة المحادثات مع صندوق النقد إلى مسارها قريبا جدا

Sun Jan 13, 2013 8:45am GMT
 
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القاهرة 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل اليوم الأحد إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض حجمه 4.8 مليار دولار ستعود إلى مسارها "قريبا جدا".

وقال قنديل في كلمة أمام تجمع اقتصادي في القاهرة "اضطررنا لتأجيل ذللك بسبب الوضع الداخلي. لذلك نجري تقييما سريعا. وسنعود إلى المسار قريبا جدا."

واضاف "وجهنا الدعوة لبعثة أخرى من صندوق النقد لضبط البرنامج مرة أخرى حتى يصبح بوسعنا المضي قدما في برنامج الاصلاح الوطني لإصلاح عجز الموازنة ومعالجة المشاكل المالية حتى يمكننا المضي قدما في تحقيق النمو." (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)
 