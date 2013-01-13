مصحح-المركزي المصري يعرض 75 مليون دولار في تاسع عطاءات العملة
(اعادة لتصحيح العنوان وتوضيح ان العطاء هو التاسع وليس الخامس)
القاهرة 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إنه عرض بيع 75 مليون دولار على البنوك في تاسع عطاءات العملة الصعبة وبحد أقصى 11 مليون دولار للبنك الواحد.
والعطاءات جزء من سياسة جديدة أعلنت في أواخر ديسمبر كانون الأول وتهدف إلى المحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي التي تراجعت إلى مستوى حرج.
ووافق البنك على عروض بقيمة 74.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.5299 جنيه للدولار. وتراجع الجنيه المصري نحو خمسة بالمئة في سوق ما بين البنوك إلى 6.57 جنيه للدولار على مدى الأسبوعين الأخيرين. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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