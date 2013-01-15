المركزي المصري يعرض 75 مليون دولار في عاشر عطاء للعملة الصعبة

القاهرة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - عرض البنك المركزي المصري 75 مليون دولار على البنوك في عاشر عطاءات العملة الصعبة اليوم الثلاثاء وهو نفس المبلغ الذي عرضه في العطاء السابق يوم الأحد.

والعطاءات جزء من سياسة جديدة أعلنت في أواخر ديسمبر كانون الأول وتهدف إلى المحافظة على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والتي تراجعت إلى مستوى حرج. ويطرح البنك ثلاثة عطاءات هذا الأسبوع بدلا من إجرائها بشكل يومي.