الجنيه المصري يواصل التراجع في عطاء الدولار اليوم

القاهرة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجع الجنيه المصري في عطاء الدولار الذي طرحه البنك المركزي اليوم الثلاثاء وذلك في عملية هي العاشرة من نوعها منذ استحداث نظام جديد لتخفيف الضغط عن العملة المحلية.

وقال البنك إن أقل سعر مقبول في العطاء بلغ 6.5500 جنيه للدولار بانخفاض 0.3 بالمئة عن عطاء الأحد عندما بلغ أقل سعر مقبول 6.5299 جنيه. وقال البنك المركزي إنه باع 74 مليون دولار في العطاء بينما كان المبلغ المعروض 75 مليون دولار.