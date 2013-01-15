الجنيه المصري يواصل التراجع في عطاء الدولار اليوم
القاهرة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجع الجنيه المصري في عطاء الدولار الذي طرحه البنك المركزي اليوم الثلاثاء وذلك في عملية هي العاشرة من نوعها منذ استحداث نظام جديد لتخفيف الضغط عن العملة المحلية.
وقال البنك إن أقل سعر مقبول في العطاء بلغ 6.5500 جنيه للدولار بانخفاض 0.3 بالمئة عن عطاء الأحد عندما بلغ أقل سعر مقبول 6.5299 جنيه. وقال البنك المركزي إنه باع 74 مليون دولار في العطاء بينما كان المبلغ المعروض 75 مليون دولار.
وفي سوق ما بين البنوك يقيد البنك المركزي التداول داخل نطاق يزيد أو ينقص 0.5 بالمئة عن المتوسط المرجح للعروض في أحدث عطاء للعملة. وتراجع المتوسط المرجح في عطاء اليوم إلى 6.5827 جنيه للدولار من 6.5624 جنيه أمس الاثنين. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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