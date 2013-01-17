الجنيه المصري يواصل التراجع في عطاء الدولار اليوم
القاهرة 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجع الجنيه المصري في عطاء الدولار الذي طرحه البنك المركزي اليوم الخميس وذلك في العطاء الحادي عشر من نوعه منذ استحداث نظام جديد لتخفيف الضغط عن العملة المحلية.
وقال البنك إن أقل سعر مقبول في العطاء بلغ 6.5700 جنيه للدولار بانخفاض 0.3 بالمئة عن عطاء الثلاثاء عندما بلغ أقل سعر مقبول 6.5500 جنيه. وقال البنك المركزي إنه باع 72.9 مليون دولار في العطاء بينما كان المبلغ المعروض 75 مليون دولار.
وفي سوق ما بين البنوك يقيد البنك المركزي التداول داخل نطاق يزيد أو ينقص 0.5 بالمئة عن المتوسط المرجح للعروض في أحدث عطاء للعملة.
والعطاءات جزء من سياسة جديدة أعلنت في أواخر ديسمبر كانون الأول وتهدف إلى المحافظة على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تراجعت إلى مستوى حرج. وطرح البنك ثلاثة عطاءات هذا الأسبوع بدلا من إجرائها بشكل يومي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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