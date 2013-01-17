مقدمة 1-الجنيه المصري يواصل التراجع أمام الدولار لمستوى قياسي جديد

(لإضافة مستوى قياسي جديد للجنيه)

القاهرة 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجع الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس لتبلغ خسائره 6.4 بالمئة منذ أن بدأ البنك المركزي العمل بنظام جديد لعطاءات العملة الصعبة لكبح التراجع في احتياطيات النقد الأجنبي.

وبعد العطاء الذي طرحه البنك المركزي اليوم تراجع الجنيه إلى 6.60 جنيه للدولار في سوق ما بين البنوك مقارنة مع 6.58 جنيه أمس الأربعاء.

والعطاءات جزء من سياسة جديدة أعلنت في أواخر ديسمبر كانون الأول وتهدف إلى المحافظة على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تراجعت إلى مستوى حرج. وطرح البنك ثلاثة عطاءات هذا الأسبوع بدلا من إجرائها بشكل يومي.

وهبطت العملة المصرية بفعل عمليات بيع من مصريين أقلقتهم الاضطرابات السياسية. وإذا تكبدت العملة مزيدا من الخسائر فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم وهو ما قد يؤثر بشدة على المواطنين.

وقال البنك إن أقل سعر مقبول في عطاء اليوم وهو العطاء الحادي عشر بلغ 6.5700 جنيه للدولار بانخفاض 0.3 بالمئة عن عطاء الثلاثاء عندما بلغ أقل سعر مقبول 6.5500 جنيه. وقال البنك المركزي إنه باع 72.9 مليون دولار في العطاء بينما كان المبلغ المعروض 75 مليون دولار.