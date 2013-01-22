المركزي المصري: أقل سعر مقبول في عطاء العملة 6.60 جنيه للدولار

القاهرة 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إنه قبل عروضا بقيمة 73 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.6025 جنيه مصري للدولار الأمريكي في العطاء الثالث عشر من عطاءات العملة.

كان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الأحد 6.5875 جنيه.