المركزي المصري: أقل سعر مقبول في عطاء العملة 6.60 جنيه للدولار
القاهرة 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إنه قبل عروضا بقيمة 73 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.6025 جنيه مصري للدولار الأمريكي في العطاء الثالث عشر من عطاءات العملة.
كان أقل سعر مقبول في العطاء السابق يوم الأحد 6.5875 جنيه.
وتهدف العطاءات إلى المحافظة على احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والتي تراجعت إلى مستوى حرج وباتت تحوم حول 15 مليار دولار بما يغطي واردات ثلاثة أشهر. ويطرح البنك ثلاثة عطاءات أسبوعيا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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