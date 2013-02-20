المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في أحدث عطاء للعملة الصعبة اليوم الاربعاء

القاهرة 20 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك اليوم الاربعاء في أحدث عطاء للعملة الصعبةوهو نفس حجم العطاء السابق.

ومنذ بدء العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية عام 2012 يطرح البنك المركزي كميات تراوحت بين 75 مليون دولار و40 مليونا في العطاء الواحد.

والعطاء هو الرابع والعشرين ويهدف هذا النظام إلى المحافظة على احتياطيات مصر من العملة الصعبة التي تراجعت إلى مستوى حرج.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية طاحنة مع تناقص احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتعثر السياحة وتوقف الاستثمار كما تفاقم عجز الموازنة العامة وفقد الجنيه المصري 14 في المئة من قيمته منذ انتفاضة عام 2011 واشتدت حدة مشكلة البطالة وتدهور الأمن العام.