مصر تبيع 38.8 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة اليوم

القاهرة 21 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع 38.8 مليون دولار للبنوك اليوم الخميس وإن أقل سعر مقبول بلغ 6.7234 جنيه للدولار في العطاء الخامس والعشرين للعملة الصعبة.

وكان أدنى سعر مقبول في العطاء السابق أمس الأربعاء 6.7226 جنيه للدولار.

واستحدث البنك المركزي نظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية ديسمبر كانون الأول في محاولة لدرء أزمة عملة بسبب التهافت على تحويل حيازات الجنيه المصري الذي انخفض نحو ثمانية بالمئة منذ بداية العام الحالي. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)