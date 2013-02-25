المركزي المصري يبيع 38.8 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 25 فبراير شباط (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.8 مليون دولار اليوم الاثنين في العطاء السادس والعشرين للعملة الصعبة وبلغ أقل سعر مقبول 6.7280 جنيه مصري مقابل 6.7226 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس الماضي.

وتراجع سعر الجنيه في سوق بين البنوك إلى 6.7379 جنيه للدولار عقب إعلان نتائج عطاء البنك المركزي.

ومنذ بدأ العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية عام 2012 يطرح البنك المركزي كميات تراوحت بين 75 مليون دولار و40 مليونا في العطاء الواحد.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية طاحنة مع تناقص احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتعثر السياحة وتوقف الاستثمار كما تفاقم عجز الموازنة العامة وفقد الجنيه المصري 14 في المئة من قيمته منذ انتفاضة عام 2011 واشتدت حدة مشكلة البطالة وتدهور الأمن العام.