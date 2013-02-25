المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في أحدث عطاء للعملة الصعبة اليوم الاثنين

القاهرة 25 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك اليوم الاثنين في أحدث عطاء للعملة الصعبة دون تغيير عن حجم العطاء السابق.

ومنذ بدء العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية عام 2012 يطرح البنك المركزي كميات تراوحت بين 75 مليون دولار و40 مليونا في العطاء الواحد.

وقال المركزي إنه سيطرح كميات اخرى من الدولار في عطاءين يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وعطاء اليوم هو السادس والعشرين ويهدف هذا النظام إلى المحافظة على احتياطيات مصر من العملة الصعبة التي تراجعت إلى مستوى حرج عند 13.6 مليار دولار.

وفقد الجنيه المصري 14 في المئة من قيمته منذ انتفاضة عام 2011 بينما تواجه مصر أزمة اقتصادية طاحنة مع تناقص احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتعثر السياحة وتوقف الاستثمار.

وبحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش بلغ الدولار 6.7333 جنيه في سوق ما بين البنوك.

وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي في تصريحات صحفية أمس الأحد إنه يتوقع تباطؤ وتيرة انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد من الدولار في مارس آذار وإنه يعمل على ضبط سعر عادل للصرف ومحاربة السوق السوداء.