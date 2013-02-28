المركزي المصري يبيع 38.3 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة
القاهرة 28 فبراير شباط (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38 مليون دولار في العطاء السابع والعشرين للعملة الصعبة اليوم الأربعاء وبلغ أقل سعر مقبول 6.7304 جنيه للدولار مقابل 6.7292 جنيه في العطاء السابق يوم الاربعاء.
وتراجع سعر الجنيه في سوق بين البنوك إلى 6.7403 جنيه للدولار عقب إعلان نتائج عطاء البنك المركزي.
ومنذ بدأ العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية عام 2012 يطرح البنك المركزي كميات تراوحت بين 75 مليون دولار و40 مليونا في العطاء الواحد. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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