المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في أحدث عطاء للعملة الصعبة

القاهرة 4 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك اليوم الاثنين في أحدث عطاء للعملة الصعبة دون تغيير عن حجم العطاء السابق.

ومنذ بدء العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية عام 2012 يطرح البنك المركزي كميات تراوحت بين 75 مليون دولار و40 مليونا في العطاء الواحد.

وعطاء اليوم هو التاسع والعشرين ويهدف هذا النظام إلى المحافظة على احتياطيات مصر من العملة الصعبة التي تراجعت إلى مستوى حرج.