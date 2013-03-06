Sun 25 Dec 2016 | 4:50 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

المركزي المصري يبيع 38.7 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

Wed Mar 6, 2013 10:09am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 6 مارس آذار (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.7 مليون دولار في العطاء الثلاثين للعملة الصعبة اليوم الأربعاء وبلغ أقل سعر مقبول 6.7405 جنيه للدولار مقابل 6.7342 جنيه في العطاء السابق يوم الإثنين.

وتراجع سعر الجنيه في سوق بين البنوك إلى 6.7504 جنيه للدولار عقب إعلان نتائج عطاء البنك المركزي.

ومنذ بدأ العمل بنظام عطاءات العملة الصعبة في نهاية عام 2012 يطرح البنك المركزي كميات تراوحت بين 75 مليون دولار و40 مليونا في العطاء الواحد. (تغطية صحفية عبد المنعم هيكل - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 