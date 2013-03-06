المركزي المصري يبيع 38.7 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

القاهرة 6 مارس آذار (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.7 مليون دولار في العطاء الثلاثين للعملة الصعبة اليوم الأربعاء وبلغ أقل سعر مقبول 6.7405 جنيه للدولار مقابل 6.7342 جنيه في العطاء السابق يوم الإثنين.

وتراجع سعر الجنيه في سوق بين البنوك إلى 6.7504 جنيه للدولار عقب إعلان نتائج عطاء البنك المركزي.