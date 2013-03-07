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المركزي المصري يعرض 40 مليون دولار في أحدث عطاء للعملة الصعبة

Thu Mar 7, 2013 8:09am GMT
 
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القاهرة 7 مارس آذار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض 40 مليون دولار على البنوك اليوم الخميس في عطائه الحادي والثلاثين للعملة الصعبة.

وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الأول في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات السياسية. ومنذ ذلك الحين فقد الجنيه أكثر من ثمانية بالمئة من قيمته مقابل الدولار. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)
 